Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин рассказал, кто спровоцировал конфликт в Донбассе
Страны НАТО спровоцировали госпереворот на Украине и начало конфликта в Донбассе, что вынудило Россию принять ответные меры, президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Нужно Россию, Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что НАТО является единственным оставшимся в мире блоком, который связан «обязаловкой», это откровенный анахронизм.