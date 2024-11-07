Шойгу заявил о вмешательстве Запада в выборы Грузии и нарушениях в Молдавии

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, это стало причиной для стран СНГ сосредоточиться на создании системы евразийской безопасности и укреплении интеграции, сообщает ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что западные страны вмешивались в избирательные процессы в Грузии, однако потерпели неудачу. «Все мы стали свидетелями бесцеремонного вмешательства стран Запада», – заявил он, подчеркивая, что деструктивные силы не смогли достичь своих целей.

Кроме того, Шойгу отметил грубейшие нарушения на выборах в Молдавии, особенно касающиеся прав молдаван, проживающих в России. Он указал, что для 500 тыс. молдаван в РФ было открыто только два участка, что, по его мнению, нарушает их права.

Особое внимание было уделено тому, что только махинации обеспечили нужный результат на президентских выборах в Молдавии, что было заказом западных спонсоров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президентская кампания в Молдавии оставила осложнения из-за западного влияния, способствовавшего антагонизму в обществе.

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал поражение Майе Санду и заявил, что это не окончательное поражение, а лишь проигранная битва.

Между тем посол Молдавии в России был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест по поводу недружественных действий Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах в республике.