Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Шойгу раскритиковал Запад за вмешательство в выборы в Грузии и Молдавии
Шойгу заявил о вмешательстве Запада в выборы Грузии и нарушениях в Молдавии
В Молдавии и Грузии последствия западного вмешательства в выборы и политические процессы стали очевидными, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ.
По его словам, это стало причиной для стран СНГ сосредоточиться на создании системы евразийской безопасности и укреплении интеграции, сообщает ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что западные страны вмешивались в избирательные процессы в Грузии, однако потерпели неудачу. «Все мы стали свидетелями бесцеремонного вмешательства стран Запада», – заявил он, подчеркивая, что деструктивные силы не смогли достичь своих целей.
Кроме того, Шойгу отметил грубейшие нарушения на выборах в Молдавии, особенно касающиеся прав молдаван, проживающих в России. Он указал, что для 500 тыс. молдаван в РФ было открыто только два участка, что, по его мнению, нарушает их права.
Особое внимание было уделено тому, что только махинации обеспечили нужный результат на президентских выборах в Молдавии, что было заказом западных спонсоров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президентская кампания в Молдавии оставила осложнения из-за западного влияния, способствовавшего антагонизму в обществе.
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал поражение Майе Санду и заявил, что это не окончательное поражение, а лишь проигранная битва.
Между тем посол Молдавии в России был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест по поводу недружественных действий Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах в республике.