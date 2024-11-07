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    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 12:34 • Новости дня

    Шойгу раскритиковал Запад за вмешательство в выборы в Грузии и Молдавии

    Шойгу заявил о вмешательстве Запада в выборы Грузии и нарушениях в Молдавии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Молдавии и Грузии последствия западного вмешательства в выборы и политические процессы стали очевидными, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ.

    По его словам, это стало причиной для стран СНГ сосредоточиться на создании системы евразийской безопасности и укреплении интеграции, сообщает ТАСС.

    Шойгу подчеркнул, что западные страны вмешивались в избирательные процессы в Грузии, однако потерпели неудачу. «Все мы стали свидетелями бесцеремонного вмешательства стран Запада», – заявил он, подчеркивая, что деструктивные силы не смогли достичь своих целей.

    Кроме того, Шойгу отметил грубейшие нарушения на выборах в Молдавии, особенно касающиеся прав молдаван, проживающих в России. Он указал, что для 500 тыс. молдаван в РФ было открыто только два участка, что, по его мнению, нарушает их права.

    Особое внимание было уделено тому, что только махинации обеспечили нужный результат на президентских выборах в Молдавии, что было заказом западных спонсоров.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президентская кампания в Молдавии оставила осложнения из-за западного влияния, способствовавшего антагонизму в обществе.

    Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал поражение Майе Санду и заявил, что это не окончательное поражение, а лишь проигранная битва.

    Между тем посол Молдавии в России был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест по поводу недружественных действий Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах в республике.

    5 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лавров сделал заявление по ситуации в Приднестровье после выборов в Молдавии

    Лавров выразил надежду на благоразумие Кишинева для избежания эскалации в Приднестровье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что власти Молдавии проявят благоразумие и не допустят эскалации ситуации в Приднестровье, учитывая замороженность формата переговоров «5+2».

    В интервью РИА «Новости» министр выразил надежду на то, что власти Молдавии будут благоразумны и избегут шагов, способных привести к повышению напряженности в Приднестровье. Лавров отметил, что ситуация в регионе сложная, на нее влияют внутриполитические процессы в Молдавии.

    Министр подчеркнул важность благоразумия, так как переговорный процесс в формате «5+2» сейчас заморожен. Согласно его словам, пауза в работе этого механизма длится с октября 2019 года из-за противоположных позиций Кишинева и Тирасполя по ключевым вопросам урегулирования.

    Лавров также выразил несогласие с мнением о необходимости создания новых площадок для диалога по приднестровскому вопросу, подчеркнув, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем остается необходимым.

    Исторически Приднестровье, население которого составляет около 60% русских и украинцев, искало выход из Молдавии из-за страхов перед национализмом и возможным присоединением к Румынии. После попыток молдавских властей решить конфликт силой в 1992 году, Приднестровье фактически стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, но большинству из них не удалось проголосовать на выборах президента.

    Майя Санду победила на выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов.

    Россия, как заявил Песков, не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования.

    Коментарии (5)
    5 ноября 2024, 18:28 • Новости дня
    В Тбилиси водители вступили в конфликт с перекрывающими улицы оппозиционерами
    В Тбилиси водители вступили в конфликт с перекрывающими улицы оппозиционерами
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Водители в грузинской столице потребовали от нескольких десятков оппозиционеров, марширующих по улицам в знак протеста против якобы фальсификаций на выборах в парламент, не препятствовать движению. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Водители вступают в словесную перепалку с оппозиционерами, однако те не уходят с проезжих частей центральных улиц и проспектов, сообщила телекомпания «Рустави-2».

    Акция началась у здания Тбилисского апелляционного суда на окраине города, а потом оппозиционеры с флагами Грузии, Евросоюза и Украины разошлись по разным направлениям, сосредоточившись в итоге у Дворца спорта. Полиции пришлось перекрыть движение автотранспорта.

    Водители обращаются с призывами к оппозиционерам: «Мы торопимся домой после работы!», «Дети ждут нас в школах!» Они требуют от сторонников оппозиции снять пикеты, однако те отвечают, что иначе они не смогут «разозлить избирателей» и призывают граждан присоединиться к протестам 6 ноября, когда в Тбилисском апелляционном суде начнется рассмотрение жалоб, поданных в день выборов.

    Лидеры оппозиции анонсируют ежедневные акции.

    В понедельник сообщалось, что лишь несколько сотен человек пришли на акцию протеста радикальной оппозиции на проспект Руставели в Тбилиси против результатов выборов в парламент.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    6 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Посла Молдавии вызвали в МИД России

    Москва выразила протест послу Молдавии из-за недружественных действий против наблюдателей из России на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Молдавии в России был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест по поводу недружественных действий Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах в республике.

    Отказ в аккредитации международным наблюдателям из России перед первым туром голосования и референдумом о вступлении в Европейский союз вызвал резкое недовольство Москвы, послу Молдавии Лилиану Дарию заявлен решительный протест, пишет РИА «Новости».

    Во втором туре, прошедшем 3 ноября, трое российских членов миссии ОБСЕ были не допущены на территорию Молдавии, несмотря на наличие у них аккредитации Центризбиркома страны. Эти действия, как заявили в МИД РФ, являются грубым нарушением международных обязательств Молдавии, в том числе Копенгагенского документа и Конвенции СНГ.

    Министерство отметило, что подобные шаги страны – кандидата в ЕС ставят под сомнение приверженность молдавского руководства европейским демократическим ценностям. Также российская сторона направила аналогичное представление БДИПЧ ОБСЕ через постоянное представительство в Вене.

    Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, при этом большинству из них не удалось проголосовать на выборах.

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    5 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси начали шествие по городу

    Участники протеста у Тбилисского суда завершили митинг и начали шествие по улицам города

    Протестующие в Тбилиси начали шествие по городу
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протестующие у Тбилисского апелляционного суда завершили митинг и направились на шествие по улицам города, чтобы выразить недовольство итогами выборов, сообщили СМИ.

    Акция собрала небольшую группу митингующих, которые начали движение от здания суда, расположенного на окраине Тбилиси. Протестующие направились к проспекту Робакидзе, выражая недовольство процессом и результатами выборов. Манифестанты планируют продолжить акции протеста, собравшись у суда на следующий день, в 11:00 по местному времени (10:00 мск), когда начнется рассмотрение жалоб, поданных в день выборов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что всего несколько сотен человек пришли пока на акцию протеста радикальной оппозиции на проспект Руставели в Тбилиси против якобы сфальсифицированных выборов в парламент, состоявшихся 26 октября.

    Коментарии (10)
    6 ноября 2024, 19:41 • Новости дня
    Стояногло признал поражение на выборах в Молдавии

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал поражение Майе Санду и заявил, что это не окончательное поражение, а лишь проигранная битва.

    Стояногло заявил в своем Telegram-канале: «Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», сообщает ТАСС.

    Он также заявил о слабости действующей власти, утверждая, что победа Майи Санду основана на манипуляциях и ненависти, и ее поражение неизбежно. Стояногло подчеркнул, что нынешняя власть не умеет ни выигрывать, ни проигрывать достойно. По его словам, «если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени».

    Стояногло добавил, что манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой для власти, и выразил уверенность, что изменения в стране неизбежны.

    Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

    Коментарии (5)
    5 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков отверг обвинения во вмешательстве России в выборы Молдавии
    Песков отверг обвинения во вмешательстве России в выборы Молдавии
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он заявил, что обвинения, выдвинутые советником президента Молдавии по национальной безопасности Станиславом Секриеру, не подкреплены достоверной информацией. Песков подчеркнул, что Россия не имеет отношения к организации голосования в Молдавии и открытию избирательных участков на своей территории, что было решением молдавских властей, передает ТАСС.

    Песков также выразил скептицизм относительно перспектив отношений между Россией и Молдавией после выборов. Он отметил, что нынешнее молдавское руководство не проявляет интереса к развитию добрых отношений с Россией, а также принимает меры по ограничению российских информационных потоков в своей стране. Это, по словам Пескова, является нарушением прав граждан Молдавии на доступ к различной информации.

    Кроме того, Песков отметил, что президентскую кампанию в Молдавии нельзя назвать демократической и честной. Он указал, что выборы сопровождались многочисленными манипуляциями, что ставит под сомнение их легитимность. По его словам, манипуляции на выборах указывают на авторитарную линию нынешнего молдавского руководства.

    Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, при этом большинству из них не удалось проголосовать на выборах.

    Коментарии (3)
    4 ноября 2024, 22:41 • Новости дня
    Захарова назвала недемократическими выборы в Молдавии

    Захарова обвинила власти Молдавии в репрессиях и дискриминации русскоязычных СМИ

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недемократическом характере президентских выборов в Молдавии, отметив репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

    По словам Захаровой, президентские выборы в Молдавии стали самыми недемократическими за всю историю независимости страны, передает ТАСС. По ее словам, кампания сопровождалась беспрецедентными репрессиями против оппозиции и независимых, в частности русскоязычных, СМИ.

    Захарова подчеркнула, что на исход выборов также повлияло неприкрытое вмешательство стран Запада и широкое использование администрацией Майи Санду административного ресурса. Она обратила внимание на дискриминацию молдавских избирателей, проживающих в России, которым было предоставлено лишь два избирательных участка на фоне более двухсот участков, открытых для молдаван в Западной Европе и Северной Америке.

    Напомним, действующий президент Молдавии Санду, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%. До этого стало известно, что социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом.

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    5 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    Киркорову повторно запретили въезд в Молдавию

    Апелляционная палата отменила решение суда о снятии запрета на въезд Киркорову

    Киркорову повторно запретили въезд в Молдавию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Апелляционная палата Кишинева поддержала иск Пограничной полиции Молдавии против Филиппа Киркорова, оставив в силе запрет на въезд в страну.

    В решении указано: «Апелляционная палата поддерживает иск Пограничной полиции Молдавии. Иск, поданный Киркоровым против Главной инспекции пограничной полиции и сектора пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева о признании недействительным административного акта, отклоняется», передает РИА «Новости».

    Таким образом, решение суда первой инстанции, которое разрешало Киркорову посещать Молдавию, автоматически признано недействительным. Теперь исполнитель может обжаловать это решение только в Высшей судебной палате Молдавии, что является следующей инстанцией для рассмотрения дела.

    3 июня Районный суд молдавской столицы аннулировал запрет на въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову, который действовал с 2022 года. Напомним, в 2022 году артиста не пустили в Молдавию, где он должен был выступить в качестве ключевого свидетеля по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер в незаконном финансировании партии «Шор».

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    6 ноября 2024, 10:19 • Новости дня
    Депутат Шеремет заявил о перевороте на выборах в Молдавии

    Депутат Госдумы Шеремет обвинил выборы в Молдавии в госперевороте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал президентские выборы в Молдавии фактически государственным переворотом и подверг сомнению легитимность избранной Майи Санду.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что президентские выборы в Молдавии можно считать государственным переворотом, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что выборы были жестко контролируемы извне и не обладают легитимностью. Шеремет выразил мнение, что президент Майя Санду обладает такой же легитимностью, как и президент Украины Зеленский, которого он назвал «просроченным».

    Депутат также отметил, что в сложившихся обстоятельствах Молдавию нельзя признать страной, где выборы прошли в соответствии с принципами свободного волеизъявления народа. По его словам, подобное признание означало бы поддержку «политического терроризма» и нарушение прав человека, а также международных принципов проведения выборов.

    Шеремет, представляющий Крым в российском парламенте, занимает пост в комитете по безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что власти Молдавии проявят благоразумие и не допустят эскалации ситуации в Приднестровье, учитывая замороженность формата переговоров «5+2», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования.

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    4 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    Грузинская оппозиция с трудом выводит сторонников на улицы протестовать против выборов

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Всего несколько сот человек пришли пока на акцию протеста радикальной оппозиции на проспект Руставели в Тбилиси против якобы сфальсифицированных выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телеканал PosTV.

    Один из лидеров «Сильной Грузии» Леван Цуцкиридзе на акции сказал, что «если нас будет тысяча человек, мы ничего не добьемся, нам нужно не менее 100 тысяч человек».

    По словам Цуцкиридзе, «необходимо, чтобы все поняли, что выборы были украденными».

    Он также заявил, что «цивилизованный, демократический мир не должен признать итоги этих выборов».

    «Наконец, нужен протест, нужна гражданская активность – повсюду», – сказал он.

    Оппозиция 5 ноября проведет митинг у Дворца спорта в Тбилиси.

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    6 ноября 2024, 11:37 • Новости дня
    «Грузинская мечта» провела параллели с победой Трампа

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе провел параллели с избирательной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа и собственной партии на парламентских выборах 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Дональд Трамп построил свою кампанию на мире, экономическом прогрессе и традиционных семейных ценностях», – заявил он на брифинге.

    Названные им компоненты были в основе избирательной кампании «Грузинской мечты».

    «Дональд Трамп открыто говорил, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина», – указал также Мамука Мдинарадзе.

    По его словам, «с победой Трампа растут шансы завершить войну (на Украине), соответственно, растут шансы перезагрузить отношения Грузии и США».

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    4 ноября 2024, 15:30 • Новости дня
    Социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом

    Социалисты Молдавии не признали победу Санду на основании голосования за рубежом

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия социалистов Молдавии отказалась признавать результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которым Майя Санду была объявлена победителем президентских выборов, назвав ее «президентом диаспоры».

    Партия социалистов Республики Молдова заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных избирательных участках, передает РИА «Новости». Социалисты считают, что благодаря этим голосам Майя Санду была объявлена победителем президентских выборов.

    В заявлении, размещенном в Telegram-канале партии, подчеркивается, что большинство жителей Молдовы проголосовало против текущей власти. По мнению партии, честные и свободные выборы невозможны без деполитизации ключевых государственных органов, таких как Центральная избирательная комиссия и Конституционный суд.

    Социалисты планируют провести переговоры с другими политическими движениями и гражданским обществом. Целью этих переговоров станет разработка стратегии по деполитизации государственных структур и обеспечению равных условий для всех участников избирательных кампаний.

    Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    6 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Президенту Грузии Зурабишвили напомнили о ее критике Трампа

    Поздравившей Трампа президенту Грузии Зурабишвили напомнили о ее прежней критике политика

    Президенту Грузии Зурабишвили напомнили о ее критике Трампа
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поздравившая с победой на выборах президента США Дональда Трампа, в 2016 году его жестко критиковала, в том числе за «симпатии к России», отмечают пользователи социальных сетей в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В частности, приводятся высказывания Зурабишвили 8-летней давности, в которых она рассказывает о «ксенофобии» и «популизме» Дональда Трампа, а также обвиняет его в том, что он якобы «питает симпатии к России и (президенту Владимиру) Путину».

    Зурабишвили также тогда сообщала о том, что президентство Трампа грозит «тяжелыми итогами» из-за его «туманных настроений» по отношению к Европе и НАТО.

    В среду президент Грузии в социальных сетях поздравила с победой на выборах президента США Дональда Трампа и призвала его «поддержать евроатлантическую интеграцию Грузии, усилить безопасность и стабильность в регионе».

    Грузинская оппозиция, флагманом которой является сейчас президент Зурабишвили, разочарована избранием Трампа, тогда как власти рассчитывают на скорую перезагрузку отношений.

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    5 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Захарова: Запад навязывает Молдавии раскол общества

    Захарова заявила о планах Запада расколоть общество Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президентская кампания в Молдавии завершилась, но оставила осложнения, вызванные западным влиянием, которые способствовали антагонизму в обществе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова, выступая на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», обратила внимание на последствия президентской кампании в Молдавии. По ее словам, несмотря на завершение избирательного процесса, в молдавском обществе сохраняются напряженности и раскол, передает ТАСС.

    «Проблема в навязанном расколе и развязанном антагонизме людей, которые проживают на территории Молдавии», – сказала она.

    Ранее Захарова заявила о недемократическом характере президентских выборов в Молдавии, отметив репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

    Напомним, действующий президент Молдавии Санду, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%. Позже стало известно, что социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом.

    Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

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    4 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    ЦИК сообщил о победе Санду на выборах президента Молдавии

    Tекст: Ольга Иванова

    Майя Санду, действующий президент Молдавии, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%, свидетельствуют результаты выборов после обработки всех протоколов.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что Майя Санду, действующий президент республики, лидирует во втором туре выборов с результатом 55,33% голосов, сообщает РИА «Новости».

    Санду, выдвинутая прозападной партией «Действие и солидарность», получает поддержку большинства избирателей, оставляя позади своего оппонента Александра Стояногло. Бывший генеральный прокурор, представляющий оппозиционную Партию социалистов, набрал 44,67% голосов.

    Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа

    Лидеры ведущих стран Евросоюза переживают шок от итогов президентских выборов в США и призывают к немедленным действиям. О каких шагах может идти речь, почему европейские политики столь напуганы возвращением Трампа в Белый дом и что это означает в том числе для интересов России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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