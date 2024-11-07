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    Как победа Трампа повлияет на мировой рынок нефти и газа
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Рар: Победа Трампа ввела ЕС в состояние шока и растерянности
    Трасса снабжения ВСУ в Великой Новоселке взята под огневой контроль
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
    Правящая коалиция Германии распалась
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    Американское ТВ: Победа Трампа может ударить по Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    7 ноября 2024, 09:18 • Новости дня

    Власти Украины сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области

    Предприятие в Криворожском районе Украины повреждено в результате ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Криворожском районе Днепропетровской области в результате ударов было повреждено предприятие, о чем сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

    В Криворожском районе Днепропетровской области на Украине произошли удары, в результате которых было повреждено одно из предприятий, передает РИА «Новости». Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил об этом в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области, а киевские войска готовят там оборону.

    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, сообщают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

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    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    Коментарии (21)
    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    6 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    Балицкий: ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Зафиксировано не менее пяти взрывов, ВСУ атакуют инфраструктуру города и береговую линию, где находится ЗАЭС, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до завершения атаки. Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны.

    Ранее в среду украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три удара. Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

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    7 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

    Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

    Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

    Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

    Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

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    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

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    6 ноября 2024, 12:01 • Новости дня
    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече

    Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США и попросил о встрече

    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, выразив надежду на личную встречу для обсуждения стратегического партнерства и поддержки Украины.

    Зеленский поздравил Трампа с его победой на президентских выборах в США и выразил надежду на личную встречу с ним, передает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что Киев рассчитывает на продолжение сильной двухпартийной поддержки Украины.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Ранее Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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    6 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал проблемы с комплектованием личного состава

    Генштаб ВСУ заявил о недостатке личного состава для противостояния ВС России

    Генштаб ВСУ признал проблемы с комплектованием личного состава
    @ Nina Liashonok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили о неспособности полноценно укомплектовать войска личным составом, что вынуждает их прибегать к переброске подразделений с менее активных участков фронта.

    Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что единственным способом противостоять российской армии остается переброска подразделений с менее напряженных направлений. Он подчеркнул необходимость создания новых бригад, несмотря на значительный недокомплект в существующих подразделениях, передает ТАСС.

    Лиховой отметил, что на определенных участках фронта силы ВС РФ могут превосходить украинские войска в пять раз. В связи с этим, когда возникает угроза потери позиций, осуществляется передислокация отдельных батальонов из других частей. Лиховой добавил, что в текущей ситуации нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом.

    Генштаб ВСУ рассматривает создание новых бригад как единственный действенный метод в данной ситуации. Лиховой акцентировал внимание на том, что закрытие фронта требует значительных усилий и ресурсов, что усложняется недостатком личного состава. Таким образом, перед украинскими вооруженными силами стоит задача поиска новых решений для укрепления своих позиций на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней, а также утвердил их продление до середины ноября.

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    6 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Названо число обученных на Западе за год украинских военных

    New Voice: Запад обучил свыше 20 тыс. украинских военных в 2024 году

    Названо число обученных на Западе за год украинских военных
    @ Nina Liashonok/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 20 тыс. украинских военнослужащих завершили обучение на Западе в 2024 году в рамках общей программы, сообщило украинское издание New Voice.

    Программа подготовки 20 тыс. солдат входит в более широкий проект, в рамках которого с 24 февраля 2022 года подготовку прошли свыше 100 тыс. военных Украины, передает ТАСС со ссылкой на New Voice.

    С октября 2022 года в Европейском союзе действует миссия EUMAM Ukraine, в рамках которой военнослужащие ВСУ проходят обучение по стандартам вооруженных сил стран ЕС. Основные тренировочные базы расположены в Германии и Польше.

    В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране необходимо подготовить 14 бригад, однако из-за недостатка ресурсов украинская армия не смогла полностью укомплектовать даже четыре бригады.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как киевский режим при помощи Запада надеется подготовить армию для 2025 года.

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    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий


    Коментарии (7)
    6 ноября 2024, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировок «Юг» и «Восток» в последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Южная группировка освободила населенный пункт Антоновка в Донецкой народной республике, поразила формирования 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Шумов, Дылеевки, Курахово и Дальнего, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 645 человек, БМП, британскую гаубицу FH-70 и несколько других единиц техники, также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Восток» освободила Максимовку в ДНР и поразила несколько украинских бригад у Зеленого Поля, Великой Новоселки (ДНР) и Темировки (Запорожская область). ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 125 человек, танк и американскую САУ Paladin.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 113-й и 125-й бригадам теробороны и 5-му пограничному отряду Украины в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

    Подразделения группировки «Запад» поразили формирования 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Противник потерял до 450 военнослужащих, а также технику, включая танк, бронетранспортер и орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 510 военнослужащих. Отражены шесть контратак. Уничтожены танк, бронированные машины и артиллерийские установки, включая гаубицы М777 производства США.

    Группировка «Днепр» нанесла удар по 110-й механизированной бригаде ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 70 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, автомобили и склад боеприпасов.

    Ранее российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике. До этого российские силы взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. В начале ноября российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово.

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    7 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины

    Шольц в связи с распадом правящей коалиции заявил о способности Германии финансировать соцсферу и поддерживать Украину

    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является сильной страной, ей не нужно выбирать между инвестициями в социальную сферу и поддержкой Украины, заявил канцлер Олаф Шольц. При этом отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Шольц потребовал отмены «долгового тормоза».

    Шольц заявил, что «не готов финансировать поддержку Украины и инвестиции в оборону за счет социальной сплоченности, за счет пенсии, здравоохранения или ухода». По его словам, «и то, и другое должно быть – безопасность и сплоченность». Он отказался «ставить граждан перед выбором», заявив, что подобное «либо-либо является ядом».

    Канцлер полагает, что опасно выбирать «либо безопасность, либо сплоченность, либо поддержку Украины, либо инвестиции в будущее Германии». «Но прежде всего, это либо-либо совершенно не нужно, потому что Германия – сильная страна», – приводит его слова ТАСС.

    Комментируя отставку Линднера, Шольц подчеркнул, что тот отклонил его предложение по выводу экономики из кризиса. Канцлер заметил, что предлагал среди прочего увеличить поддержку Украины. Однако «министр финансов не проявил готовности реализовать это предложение в правительстве на благо нашей страны», сказал Шольц.

    В свою очередь, Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения.

    «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер. «Тормоз» с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера, Свободной демократической партии Германии, сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера. После этого было объявлено о распаде правящей коалиции. Вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек («зеленые») обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Украине.

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    6 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин установил выплату госслужащим в новых регионах на период СВО

    Путин установил выплату госслужащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тыс. рублей федеральным государственным гражданским служащим, служащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

    Как следует из указа на официальном портале правовых актов, выплата в размере 30 тыс. рублей устанавливается на период специальной военной операции для сотрудников федеральных государственных органов, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Указ также предусматривает, что средства для выплат будут выделены из федерального бюджета, чтобы обеспечить стабилизацию и поддержку функционирования государственных органов в указанных регионах.

    Ранее президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам специальной военной операции до 400 тыс. рублей.

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    7 ноября 2024, 09:01 • Новости дня
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный».

    Зеленский отметил, что беседа была «чудесной», передает РБК.

    Он также отметил важность поддержания тесного диалога и развития сотрудничества между Украиной и США. По его словам, сильное и твердое лидерство США играет жизненно важную роль для мира и справедливого мирового порядка.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе разговора стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

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    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


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    7 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР, сообщил источник в силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил, что именно эта трасса являлась последним крупным маршрутом, по которому украинские войска в регионе получали снабжение. Теперь она находится под постоянным воздействием огня российской артиллерии. Эта мера может значительно осложнить логистику и снабжение украинской группировки в этом районе, передает ТАСС.

    Контроль над трассой имеет важное стратегическое значение, так как он может повлиять на динамику военных действий в регионе. Огневой контроль позволяет российским силам ограничивать движение и снабжение украинских войск, что может привести к изменению баланса сил в данной части ДНР.

    Ранее стало известно, что украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР после потери Ясной Поляны. При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

    Отметим, что подразделения группировок «Юг» и «Восток» за последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР.

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    В Киеве после взрывов произошел пожар
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры
    Axios: Демократы начали «выцарапывать друг другу глаза»
    Харрис на выборах в США лишилась тысяч голосов из-за не умеющих писать избирателей

    Как победа Трампа повлияет на мировой рынок нефти и газа

    Избранный президент США Дональд Трамп обещает в противовес «зеленому» Байдену помочь традиционным ископаемым и даже снова выйти из Парижского соглашения по климату. Что при Трампе будет с ценами на нефть и экспортом СПГ из США, и отменит ли он санкции против российского сырья? Подробности

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    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    От Трампа ждут сведения счетов с Украиной

    Среди поздравивших Дональда Трампа с победой на выборах оказались Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Украинские обыватели восприняли итоги голосования в США со скепсисом и даже ужасом. Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года. Как отмечают эксперты, при Трампе отношения США и Украины точно не будут прежними, но и рассчитывать на скорое завершение конфликта не приходится. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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