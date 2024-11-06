Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.5 комментариев
Медведчук заявил о пренебрежении Запада к украинцам
Глава движения «Другая Украина» заявил, что западные народы считают себя высшей расой по отношению к украинцам
Западные народы считают себя высшей расой по отношению к украинцам и не признают их равными себе, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По словам Медведчука, европейцы и американцы относятся к украинцам свысока. «Многие западные исследователи ломают голову, почему украинцев не удалось ополячить, ведь польский период Украины длился несколько веков. Ответ на этот вопрос вполне может подойти и к современным процессам евроинтеграции. Поляки не хотели считать украинцев за равных себе, им нужны были безмолвные рабы, а не братья, потому католические священники не преуспели», – приводит «АиФ» слова Медведчука.
По его мнению, западные страны навязывают украинцам историю и идентичность, не соответствующую их истинным традициям и менталитету. Он отметил, что подобная идеология не учитывает народные и православные традиции, которые являются частью генетического кода украинцев. Такое навязывание ведет к утрате национальной идентичности и саморазрушению, сказал он.
Медведчук подчеркнул, что Киев боится русскоязычного населения и преследует его, потому что оно составляет основу для воссоединения украинского народа с Россией.
Ранее Глава движения «Другая Украина» заявил, что отменивший выборы на Украине Владимир Зеленский допустил узурпацию власти, загнав страну в правовой коллапс.