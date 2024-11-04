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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    11 комментариев
    4 ноября 2024, 16:51 • Новости дня

    Ермак обвинил Запад в использовании коррупции как предлога не звать Украину в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что обвинения Запада в коррупции являются лишь предлогом для отказа в предоставлении Украине приглашения в НАТО.

    Как передает ТАСС, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что западные союзники используют обвинения в коррупции как предлог, чтобы не приглашать Украину в НАТО. Он подчеркнул, что коррупция существует везде, и если это будет использовано как причина для отказа, то это лишь поиск предлогов.

    В эфире украинского телеканала «Рада» Ермак отметил: «Мы открыто говорим с партнерами: коррупция существует во всех странах. Если кто-то нам будет предъявлять, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине – это поиск причин для того, чтобы это не сделать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство отказом стран Запада пригласить Украину в НАТО.

    3 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца

    Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

    По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».

    Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.

    Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.

    Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

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    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом ситуация на Украине остается напряженной, а влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    3 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой

    Мэр Львова Садовой обвинил националистов в дестабилизации страны и получил угрозы

    Tекст: Вера Басилая

    Мэру Львова Андрею Садовому пригрозили расправой из-за его обвинений в адрес националистов во внешнем финансировании и дестабилизации Украины.

    Украинские националисты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому физической расправой после его заявления о том, что националистические и военизированные движения в стране финансируются извне с целью дестабилизации Украины, передает ТАСС.

    В ответ на обвинения мэра представитель организации «Правый сектор» (запрещена в России) заявил, что повторное обвинение во внешнем финансировании «станет последним, что Садовой скажет в своей жизни».

    Организация «Правый сектор» запрещена в России, но продолжает функционировать на Украине, где ее члены активно участвуют в националистических движениях, стремясь усилить свое влияние в политической и общественной жизни.

    Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни из-за опасений разрушения мифа о националистах из УПА (запрещено в России).

    Также украинский посол сообщил, что занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА (запрещена в России) проводят в украинской армии, о чем рассказал военнопленный.

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    3 ноября 2024, 17:19 • Новости дня
    Украинцам пригрозили тюремным сроком за хранение дров без документов

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов, что может затронуть жителей сел.

    На Украине принят закон, который предусматривает наказание за хранение дров без документов об их происхождении, сообщает ТАСС. Верховная рада внесла изменения в административный и уголовный кодексы, теперь документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

    Закон предполагает, что за хранение, перевозку или сбыт древесины без надлежащих документов возможно наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

    Адвокат Алексей Кинебас пояснил, что это нововведение может затронуть многих граждан, особенно в сельских районах, таких как Черниговская область. В зависимости от стоимости древесины, возможно назначение штрафа или даже уголовной ответственности. Например, за хранение дров стоимостью более 30 тыс. гривен (примерно 71 тыс. рублей) без документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

    Подготовка к зиме стала актуальной темой на Украине, особенно в условиях энергетического кризиса. Бывший министр энергетики Иван Плачков предупреждал о сложном отопительном сезоне и советовал гражданам запасаться дровами. Член комитета Верховной рады Сергей Нагорняк также отмечал, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории Украины.

    Президент Владимир Зеленский признавал, что зима будет сложной из-за отключений света и потери значительных объемов генерации энергии.

    Ранее Кабинет министров Украины разрешил проживающим вблизи зоны боевых действий украинцам самостоятельно заготавливать дрова в преддверии начала отопительного сезона.

    Кроме того сообщалось, что Минпрос Грузии закупил российскую древесину для отопления до 500 школ страны в зимний период.


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    3 ноября 2024, 20:05 • Новости дня
    Мамалуй: Украина в одном шаге от введения трудовой повинности

    Зампред Верховного суда Мамалуй: Украина в одном шаге от введения трудовой повинности

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами.

    Украина находится на грани введения трудовой повинности, при которой граждане могут начать работать за пайки и талоны, заявил заместитель председателя Верховного суда и майор Вооруженных сил Украины Александр Мамалуй.  Он подчеркнул, что страна всего в одном шаге от такого развития событий, добавив: «Никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам». Видео с его заявлением опубликовало издание «Страна», передает ТАСС.

    Финансовое положение Украины остается сложным. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов. Власти неоднократно подчеркивали, что повышение налогов и акцизов неизбежно. Несмотря на усилия, Украина может самостоятельно покрывать только военные расходы, остальная часть бюджета поддерживается за счет помощи союзников.

    В проекте бюджета на 2025 год, внесенном в Верховную Раду, предусмотрен дефицит в размере 1,6 трлн гривен (38,68 млрд долларов), а курс гривны планируется снизить до 45 за доллар. Согласно анализу агентства РБК-Украина, госдолг к концу следующего года составит 101,8% ВВП, при этом запланировано привлечение 34,8 млрд долларов внешних займов. Западные союзники настаивают на том, чтобы Киев искал новые источники для увеличения своей способности к самофинансированию.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что пекари бьют тревогу из-за резкого подорожания муки и других ингредиентов, что может привести к дефициту хлеба на внутреннем рынке.

    В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.

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    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

    Коментарии (2)
    4 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Аналитик предсказал прекращение военной помощи Украине в 2025 году

    Турецкий аналитик спрогнозировал прекращение военной помощи Украине Западом в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Аналитик Серхат Латифоглу заявил о высокой вероятности прекращения военной помощи Западом Украине в 2025 году, что может привести к актуализации мирных переговоров в следующем году.

    Как сообщает РИА «Новости», турецкий аналитик Серхат Латифоглу выразил мнение, что вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика.

    Он отметил, что это может привести к актуализации мирных переговоров в первом полугодии следующего года. Аналитик подчеркнул, что ситуация на поле боя не меняется в пользу Запада, несмотря на поставки вооружений и участие обученных наемников.

    Россия критикует поставки вооружений Украине, видя в этом прямое вовлечение НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров в Великобритании, Германии и других странах.

    Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявил, что цель операции – защита людей, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО, но безуспешно. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, но переговоры были признаны невозможными после нападения ВСУ на Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, реагируя на заявление Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине была четко обозначена президентом Путиным.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

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    4 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Геополитический аналитик и ветеран вооруженных сил Виктор Коваленко прогнозирует, что украинцы столкнутся с холодной зимой из-за отсутствия электричества, что приведет к появлению городов-призраков и перемещению населения.

    Он в интервью журналу Newsweek подчеркнул, что предстоящая зима станет самой сложной для страны с февраля 2022 года. Коваленко отметил, что серьезный ущерб, нанесенный украинским электростанциям, не позволит им быть восстановленными в ближайшее время, передает Lenta.ru.

    «Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», – отметил эксперт. Аналитик добавил, что это приведет к появлению городов-призраков, перемещению населения, а также голоду и смерти из-за низких температур. Он подчеркнул, что некоторые электростанции никогда не будут восстановлены, что усугубит кризисную ситуацию в стране.

    Напомним, в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.

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    3 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Филиппо призвал прекратить помощь Украине после слов Зеленского

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Европу прекратить помощь Украине из-за заявлений Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, отреагировав на заявление Владимира Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    Филиппо выразил свое мнение о ситуации на Украине и отношении стран Запада к этому вопросу, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью южнокорейскому телеканалу назвал реакцию западных стран на предположительное участие северокорейских войск в конфликте «нулевой».

    Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Зеленский, кажется, разочарован своими «союзниками» по НАТО, называя их «нулями», хотя они уже предоставили Украине значительную финансовую и военную поддержку.

    «Теперь Зеленский называет своих »союзников« по НАТО »нулями«, которые »ничего не делают«! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!» – написал он.

    Политик также выразил мнение, что просьба Зеленского к НАТО направить войска на Украину является манипуляцией. Он считает, что Европа должна прекратить оказание финансовой и военной помощи Украине, так как в его понимании текущая ситуация – это затянувшаяся игра. «Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием» – призвал Филиппо.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив о присутствии 10 тыс. военнослужащих КНДР в России. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, союзники России имели бы право оказывать помощь Москве.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку позиции Москвы по событиям на Украине и отметил осуждение Пхеньяном курса Запада на расширение НАТО и действий Киева. А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что новый договор России с КНДР о стратегическом партнерстве предусматривает немедленные консультации и возможную военную поддержку при военном нападении.

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    4 ноября 2024, 11:45 • Новости дня
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, где подтвердила поддержку Украины, особенно в энергетике накануне зимы, и сообщила о расширении немецкого зимнего зонтика защиты.

    «Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины», – заявила Бербок в Киеве. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии привела слова министра о том, что ФРГ недавно расширила зимний зонтик защиты, выделив 170 млн евро на энергетическую помощь Украине, передает ТАСС.

    Бербок также подчеркнула значение инициативы ФРГ по противовоздушной обороне и заявила, что Украина «стала ближе к ЕС, чем когда-либо». Она отметила, что Германия поддерживает реформы Украины, особенно в области свободы СМИ и борьбы с коррупцией. Последний раз Бербок посещала Киев в мае 2024 года.

    Отмечается, что это уже восьмой визит Бербок на Украину с начала специальной военной операции России. О визите не было объявлено заранее из соображений безопасности.

    Ранее Минобороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время.

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    3 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    CNN: Путин продолжит СВО на Украине из-за разногласий на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин продолжает спецоперацию на Украине, видя разобщенность на Западе и отсутствие понимания у Киева и его партнеров, сообщил телеканал CNN.

    Эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил телеканалу, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь, передает RT.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, и Россия готова к продолжению этой борьбы.

    Путин также подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    3 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    В Германии увеличилось число преступлений с участием украинцев

    Compact: В Германии выросло число преступлений с участием украинских мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии выросло число уголовных преступлений, совершенных украинскими беженцами, в том числе, отмечен рост изнасилований и сексуальных домогательств, сообщил немецкий журнал Compact.

    Издание пишет, что в 2023 году количество таких преступлений увеличилось на 25,1%. Украинцы составляют 33,1% от общего числа беженцев, проживающих в Германии.Согласно отчету Федерального управления криминальной полиции за октябрь, особую тревогу вызывают преступления сексуального характера, такие как изнасилования, сексуальные домогательства и принуждения.

    Число таких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 16,5% – с 7 554 до 8 800 случаев за год. Это означает, что ежедневно в Германии регистрируется 25 подобных преступлений, передает РИА «Новости».

    По данным отчета, большинство подозреваемых мигрантов происходят из Сирии, Афганистана, Ирака и Украины, за которыми следуют представители Эритреи, Турции, Сомали и Ирана.

    По информации Евростата, к концу мая 2024 года статус временной защиты в ЕС получили 4,3 млн украинцев. В Польше, по состоянию на конец мая, зарегистрировано 953,3 тыс. человек с таким статусом, что составляет 22,4% от общего числа в Европейском Союзе.

    Ранее сообщалось, что число беженцев и претендентов на убежище в Германии, которых нельзя депортировать, достигло 3,5 млн человек.

    В Германии решили лишить украинских беженцев пособия в 562 евро. Председатель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Добриндт выступил с предложением сделать наличие работы обязательным условием для украинских беженцев, проживающих на территории Германии.

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    3 ноября 2024, 17:46 • Новости дня
    Экс-спикер Воздушных сил Украины подтвердил перевод военных в пехоту

    Игнат подтвердил перевод военнослужащих Воздушных сил Украины в пехоту

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащих из Воздушных сил Украины массово переводят в пехоту, это подтвердил бывший представитель командования ВС Юрий Игнат.

    Он отметил, что эта мера вынужденная и оказывает серьезное влияние на общую картину в армии. Игнат подчеркнул, что такие решения принимаются не от хороших времен и их необходимо выполнять, понимая мотивацию командования, передает ТАСС.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил перевести технический персонал авиации в пехоту.

    Также, по словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения.


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    3 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ в Курской области

    Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

    Как сообщает ТАСС, спецназ Росгвардии успешно провел операцию по уничтожению позиции операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Курской области.

    По данным пресс-службы Росгвардии, бойцы одного из спецподразделений обнаружили и ликвидировали позицию, с которой противник вел наблюдение и наносил удары по российским позициям с помощью дронов.

    Во время операции были применены дроны-камикадзе, которые нанесли несколько ударов. В результате их работы удалось обнаружить и поразить замаскированное транспортное средство противника.

    После первого удара произошло возгорание боекомплекта, находившегося в строении на уничтоженной позиции операторов дронов. Это событие стало очередным эпизодом в противодействии российской стороны угрозам со стороны дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь».

    В Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину, который был снят в 2014 году. ВС РФ продолжают освобождение Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, что позволит обезопасить Горловку от обстрелов.

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    3 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Пушилин: ВС России постепенно освобождают Дзержинск в ДНР

    Пушилин: ВС России постепенно освобождают Дзержинск в ДНР, это позволит обезопасить Горловку

    Tекст: Мария Иванова

    ВС РФ продолжают освобождение Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, что позволит обезопасить Горловку от обстрелов, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    В обращении в Telegram-канале он подчеркнул: «Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт».

    По словам Пушилина, освобождение Дзержинска является стратегически важным шагом для защиты Горловки от обстрелов со стороны ВСУ. Дзержинск остается одной из точек, откуда украинские войска могут атаковать Горловку ствольной артиллерией.

    Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов в ДНР. В городе находятся важные промышленные объекты, такие как химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тыс. человек, отмечает РИА «Новости». Дзержинск, переименованный украинскими властями в 2016 году в Торецк, расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частичный отвод украинских подразделений начался из-за сложной для ВСУ обстановки в районе Дзержинска, где вооруженные силы Украины уже утратили контроль над ключевыми опорными пунктами, а также лишились преобладающих высот.

    Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время, что позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.

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