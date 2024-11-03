Стало известно о серии взрывов в Харькове

В Харькове прозвучали взрывы

Tекст: Мария Иванова

Украинское издание «Новости.Live» сообщило о взрывах, которые прозвучали в Харькове, возможно, за чертой города. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале издания.

Как передает РИА «Новости», в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, что подтверждается данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре российские вооруженные силы начали наносить с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По данным российских властей, за этим стояли украинские спецслужбы. Удары были направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в своих действиях избегают нанесения ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее в Харькове произошел взрыв, в результате которого город был частично обесточен. Двумя днями ранее в Харькове и Сумах также произошли взрывы.

В воскресенье очередной взрыв произошел в Киеве.