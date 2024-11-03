Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Стало известно о серии взрывов в Харькове
В Харькове прозвучали взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах, раздавшихся в Харькове, в условиях объявленной воздушной тревоги в регионе.
Украинское издание «Новости.Live» сообщило о взрывах, которые прозвучали в Харькове, возможно, за чертой города. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале издания.
Как передает РИА «Новости», в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, что подтверждается данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Напомним, что удары по украинской инфраструктуре российские вооруженные силы начали наносить с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По данным российских властей, за этим стояли украинские спецслужбы. Удары были направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в своих действиях избегают нанесения ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее в Харькове произошел взрыв, в результате которого город был частично обесточен. Двумя днями ранее в Харькове и Сумах также произошли взрывы.
В воскресенье очередной взрыв произошел в Киеве.