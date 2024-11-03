Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
«Единая Россия» передала средства РЭБ коммунальным службам Херсонщины
«Единая Россия» передала капюшоны для транспорта коммунальщикам Херсонской области
Коммунальные службы Херсонской области получат от партии «Единая Россия» и фонда «Наша правда» специальные «Капюшоны» для гражданского транспорта, которые установят на автомобилях в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения.
Средства РЭБ будут установлены на пожарные, спасательные автомобили, автомобили скорой помощи и коммунальных служб в районах, находящихся в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, говорится на сайте партии.
Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин сообщил, что «Капюшоны» – это совместная разработка с фондом «Наша правда». Также в ходе личного приема граждан в регионе он решил часть вопросов жителей, включая помощь инвалиду из Генического района в покупке коляски, и взял на контроль ряд других вопросов, таких как организация выездных сессий органов регистрации актов гражданского состояния и запуск ФАП в следующем году.
Сидякин отметил, что вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения, решаются в зависимости от наличия продукции, не находящейся в дефиците. Те, что в дефиците, требуют системного решения производства в России.
Параллельно «Единая Россия» передала продукты для выпечки хлеба жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области, где партия вместе с Военно-гражданской администрацией обеспечивает работу социальной пекарни. По словам депутата Госдумы Артема Турова, волонтеры дважды в неделю развозят хлеб жителям, выпекая более тысячи буханок ежедневно.