Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
ВС России уничтожили FPV-дроном бронемашину Stryker в Харьковской области
Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили бронемашину Stryker под Волчанском
В Харьковской области российские военные с помощью ударного БПЛА уничтожили американскую бронемашину Stryker, перевозившую украинских солдат, сообщили в Министерстве обороны России.
Разведывательное подразделение группировки войск «Север» обнаружило боевую бронемашину, перевозившую военнослужащих ВСУ, в районе Волчанска.Цель была атакована с помощью ударного FPV-дрона, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны России.
Минобороны сообщило, что точное попадание дрона в бронемашину было зафиксировано в режиме реального времени средствами объективного контроля, что подтвердило уничтожение Stryker.
Ранее росгвардейцы уничтожили БТР Stryker ВСУ в Курской области.
До этого морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro, в Курской области.