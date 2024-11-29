Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.2 комментария
Минобороны впервые сообщило об уничтожении украинского дрона Grey Widow
Российские военные впервые уничтожили украинский беспилотник Grey Widow в районе Васильевки в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Это первый случай, когда министерство обороны официально сообщило о ликвидации такого типа дрона, передает ТАСС.
Также опубликована видеозапись, на которой зафиксирован «ювелирный удар» российского FPV-дрона по ударному БПЛА самолетного типа Grey Widow. В ведомстве отметили, что атака производилась в воздушном пространстве над указанной территорией.
Ранее сообщалось, что украинские военные впервые попытались атаковать объекты в Курской области с помощью американского беспилотника Switchblade 600.