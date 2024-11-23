Генерал Бен Ходжес заявил, что конфликт на Украине мог завершиться год назад

Tекст: Вера Басилая

По его словам, конфликт на Украине мог бы завершиться в прошлом году, если бы Запад предоставил Киеву необходимые инструменты. Он считает, что, игнорируя угрозы России и расширяя поддержку Украине, можно было бы ускорить завершение конфликта, передает РБК.

Генерал отметил, что западные страны могли бы раньше разрешить ВСУ наносить дальнобойные удары по территории России. Он подчеркнул, что данное решение следовало принять два года назад.

Кроме того, Ходжес выразил уверенность в том, что Россия не начнет ядерную войну, несмотря на многочисленные угрозы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не планирует мирное урегулирование конфликта и намерен продолжать гибридную войну против России.

Президент России Владимир Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

Путин подчеркнул, что Москва вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов, и Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.