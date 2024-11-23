Tекст: Александра Юдина

По его словам, предпринимаются все меры для предотвращения дефицита товаров в новых субъектах, хотя регулирования цен на федеральном уровне нет, принимаются меры для обеспечения товаров в новых регионах России, передает ТАСС.

Песков отметил, что без дефицита товаров не будет и причин для роста цен. Он подчеркнул, что транспортные издержки иногда могут приводить к определенному повышению цен, но это называется неизбежным процессом.

Песков также заявил, что реальные зарплаты россиян растут, включая жителей новых регионов России, где продолжаются военные действия. Пресс-секретарь отметил, что за последние два года заработные платы увеличились более чем на 15%. Он сообщил, что рост наблюдается не только в номинальном, но и в реальном выражении, что способствует улучшению уровня жизни в новых субъектах.

Песков также подчеркнул существование системы надбавок для отдельных категорий, таких как служащие и работники силовых ведомств, что является постоянным процессом.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

Кроме того, власти Курской области готовят заявку на новый транш из федерального бюджета для обеспечения жильем пострадавших жителей региона, включая Суджанский район.