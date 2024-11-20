Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
Путин отметил безопасность российских малых ядерных реакторов
Путин заявил о растущем спросе на малые ядерные реакторы благодаря их безопасности
Российские малые ядерные реакторы стали более востребованными благодаря их безопасности, сказал президент Владимир Путин в разговоре с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
Во время встречи Мантуров рассказал о развитии национальных проектов в сфере технологического лидерства, в том числе и о работе над малыми ядерными реакторами. Путин отметил, что эти реакторы становятся все более востребованными, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что даже небольшие происшествия на этих реакторах, не считающиеся серьезными с точки зрения МАГАТЭ, не приводят к тяжелым последствиям даже в случае неблагоприятного развития ситуации.
Ранее сообщалось, что компания «Росатом» планировала построить 11 новых атомных электростанций на территории России.