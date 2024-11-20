  • Новость часаСША не увидели подготовки России к ядерному удару
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения, тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    20 ноября 2024, 12:13 • Новости дня

    США не увидели подготовки России к ядерному удару

    В США заявили об отсутствии признаков подготовки России к ядерному удару

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники заявили, что не наблюдают признаки подготовки России к применению ядерного оружия в конфликте на Украине, несмотря на обновление ядерной доктрины РФ, которое для США не стало неожиданностью.

    Агентство Associated Press отмечает, что Соединенные Штаты не обнаружили признаков, свидетельствующих о подготовке России к применению ядерного оружия в контексте текущих событий на Украине.

    Американские чиновники подтверждают, что обновление ядерной доктрины России было ожидаемо и не стало неожиданностью для Вашингтона, сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обновленная ядерная доктрина России допускает возможность ядерного ответа в случае использования Украиной западных неядерных ракет против России или Белоруссии.

    Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Россия расширила перечень оснований для использования ядерного оружия, что делает невозможной победу над ней в военных столкновениях.

    Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия, если безопасность России окажется под угрозой.


    20 ноября 2024, 00:29 • Новости дня
    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS

    Times: Киев получил около 50 американских ракет ATACMS

    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS
    @ dvidshub.net

    Tекст: Максим Попов

    Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, сообщила британская The Times, отметив, что Пентагон официально не предоставлял никаких цифр.

    Как отметили обозреватели, ситуация с вооружением остается напряженной, и дефицит ракет может повлиять на оперативные возможности Украины в случае необходимости использования данных систем, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

    Спустя сутки ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что данная атака является сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США.

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    20 ноября 2024, 04:05 • Новости дня
    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину

    Washington Post: Байден разрешил поставку противопехотных мин на Украину

    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину
    @ Mihir Melwani/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, это решение обосновано необходимостью предотвратить возможный прорыв российских войск на востоке Украины. Американские чиновники подчеркнули, что мины планируется использовать исключительно на территориях, которые Вашингтон считает украинскими, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, это решение противоречит ранее принятой политике Байдена. В 2022 году администрация объявила об ограничении применения противопехотных мин, фактически отказываясь от их использования за пределами Корейского полуострова. Новый шаг вызвал неоднозначную реакцию, учитывая предыдущие заявления о необходимости минимизации использования такого типа вооружения.

    Источники WP указывают на то, что поставка мин является временной мерой и рассматривается как «исключение», обусловленное текущей ситуацией на Украине.

    Издание напоминает, что Байден, будучи кандидатом в президенты, подверг жесткой критике 45-го президента США Дональда Трампа за то, что его администрация сняла ограничения на использование противопехотных мин. Демократ называл это решение безрассудным.

    Позднее эту информацию подтвердили в Пентагоне.

    Напомним, в начале ноября сообщалось, что ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    19 ноября 2024, 23:15 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны о сбитых ракетах ATACMS

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у нее нет комментариев по поводу сообщения Минобороны о том, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Брянской областью.

    Пентагон не стал комментировать заявление министерства обороны России о том, что российские силы ПВО сбили ракеты ATACMS. «У меня нет комментария по этому поводу», – приводит РИА «Новости» слова Сингх .

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Как отметили военные, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена

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    19 ноября 2024, 20:56 • Новости дня
    ЦБ поднял курс доллара выше 100 рублей

    ЦБ сделал курс доллара выше 100 и евро более 105 рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России установил на 20 ноября курсы валют: доллар 100,0348 рубля, евро 105,7338 рубля.

    Официальный курс доллара теперь 9 копеек выше предыдущего значения. Также на 27 копеек увеличен официальный курс евро. Курс китайского юаня также вырос на 1 копейку, достигнув 13,7744 рубля, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центральный банк России пересмотрел курсы валют на 16–18 ноября, увеличив стоимость доллара до 100 рублей и евро до 105,71 рубля. 

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    20 ноября 2024, 10:36 • Новости дня
    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области

    The Washington Post: Украина впервые применила ракеты ATACMS по Брянской области России

    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области
    @ EyePress News/Reuters

    На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, пишет американская The Washington Post.

    Украина впервые выпустила американские ракеты ATACMS по общепризнанной территории России, нанеся удар по оружейному складу в Брянске. Российское Министерство обороны заявило, что пять из шести выпущенных ракет были сбиты, а шестая повреждена, однако украинские официальные лица сообщили, что удар вызвал пожар на складе в Карачеве.

    Американский официальный представитель, пожелавший остаться анонимным, подтвердил The Washington Post факт первого использования Украиной ракет ATACMS против России. Ракеты ATACMS позволяют Киеву поражать военную технику и персонал на больших расстояниях, укрепляя позиции Украины в случае переговоров о завершении войны после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

    Удар произошел на фоне усиления конфликта и изменяющейся позиции администрации Байдена, которая ранее запрещала использовать эти ракеты для ударов по территории России. Однако недавнее развертывание более 10 тысяч северокорейских войск в поддержку России побудило США пересмотреть эту политику, разрешив удары по российским целям за пределами Украины, полагает WP. Отметим, что о размещении северокорейских военных  в Курской области заявляли власти США, Украины и Южной Кореи. Москва и Пхеньян эти заявления опровергали.

    Официальные лица США заявили, что новая политика направлена на сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в помощь России. В то время как администрация Байдена подвергается критике за «слишком позднюю» поддержку Украины, Россия выразила возмущение новой политикой, обвиняя США и НАТО в пересечении «красных линий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, и Пентагон официально не предоставлял никаких цифр. Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил о получении разрешения от США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, согласно которой ядерный ответ возможен, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.


    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    20 ноября 2024, 02:31 • Новости дня
    CNN: Чиновники подтвердили удар ракетами ATACMS в Брянской области

    CNN: Удар по Брянской области 19 ноября нанесли ракетами ATACMS производства США

    CNN: Чиновники подтвердили удар ракетами ATACMS в Брянской области
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Удар по Брянской области 19 ноября был осуществлен с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США, сообщили два американских чиновника телеканалу CNN.

    По информации телеканала, два неназванных американских чиновника подтвердили использование ракет ATACMS при ударе по Брянской области России 19 ноября, сообщила «Газета.ru».  

    Удар пришелся на 1000-й день с начала активных боевых действий на Украине.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Как отметили военные, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена. При этом Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны о сбитых ракетах ATACMS.


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    19 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    В Госдепе подтвердили разрешение Байдена на удары вглубь России

    Помощник госсекретаря США подтвердил разрешение Байдена на удары вглубь России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo.

    Он отметил, что данное решение позволит Украине «больше возможностей защищаться». По мнению представителей Вашингтона, такая мера может способствовать тому, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам, сообщает ТАСС.

    При этом ранее представитель Госдепартамента Мэттью Милле не подтвердил согласие США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    56 комментариев

    Помощник президента США Джейк Салливан отметил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

    Коментарии (3)
    19 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров: Ударами ATACMS по Брянской области Запад хочет эскалации

    Лавров заявил об участии США в ударах ВСУ по Брянской области ракетами ATACMS

    Удары Вооруженных сил Украины по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

    По словам Лаврова, применение таких высокотехнологичных ракет было бы невозможно без участия США, передает ТАСС. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на эту связь.

    Министр отметил, что использование ракет ATACMS для ударов по Брянской области подчеркивает, что Запад заинтересован в усилении напряженности.

    Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

    Коментарии (8)
    19 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    США подтвердили передачу разведданных Украине для ударов по России

    Tекст: Максим Попов

    США намерены продолжать снабжать Украину разведывательной информацией для ведения боевых действий против России, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Делились ли США разведывательной информацией с Украиной? Абсолютно, мы это делали. Делились ли мы этой разведывательной информацией с Украиной, рассчитывая, что это улучшит ее действия на поле боя? Абсолютно. И мы продолжим заниматься этим», – приводит ТАСС слова Миллера.

    Миллер отказался уточнять, задействованы ли американские военные специалисты в запусках тактических баллистических ракет ATACMS с территории Украины. «Говорить об этом я не буду», – отметил представитель ведомства.

    Напомним, накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет расценивать пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как качественно новую фазу войны со стороны Запада.

    Коментарии (4)
    19 ноября 2024, 19:10 • Новости дня
    Лавров рассказал, какие действия Запада приведут к новой фазе конфликта

    Лавров: Россия воспримет пуски дальнобойных ракет США как новую фазу войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва будет расценивать пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как качественно новую фазу войны со стороны Запада, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после саммита «Группы двадцати» (G20).

    Лавров подчеркнул, что такие действия будут восприняты как значительное обострение конфликта. «Воспримем это (пуски дальнобойных ракет – прим. ВЗГЛЯД) как качественно новую стадию войны Запада против России», – уточнил он, передает ТАСС.

    Во вторник Лавров заявил, что удары ВСУ по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США.

    Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

    Коментарии (3)
    19 ноября 2024, 21:05 • Новости дня
    США решили не менять ядерную политику из-за новой доктрины России

    Bloomberg: США не планируют менять ядерную политику из-за обновленной ядерной доктрины России

    Tекст: Ольга Иванова

    США не намерены изменять свою ядерную политику в ответ на обновление ядерной доктрины России, что было ожидаемо для Белого дома, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности (СНБ) США.

    В Совете национальной безопасности США подчеркнули, что не видят необходимости в корректировке своей ядерной позиции или доктрины, сообщает «Газета.Ru».

    Представитель СНБ заявил, что в Белом доме не были удивлены шагом России, поскольку Москва в течение нескольких недель сигнализировала о своих намерениях. Чиновник отметил, что действия России воспринимаются как «еще одно проявление безответственной риторики».

    Кроме того, Bloomberg сообщает о решении президента США Джо Байдена разрешить использование дальнобойных ракет ВСУ. Это решение, по информации издания, было принято заранее, в ответ на оказанную России военную поддержку со стороны Северной Кореи.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России. Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

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    20 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    Кремль обвинил Запад в использовании Украины для поражения России

    Tекст: Максим Попов

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад использует Украину как инструмент для стратегического поражения России, комментируя разрешение на удары дальнобойным оружием.

    «Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей», – приводит РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что эти действия подрывают возможность мирного урегулирования и ведут к дальнейшей эскалации напряженности.

    Официальный представитель Кремля добавил, что Россия продолжает следить за развитием ситуации и предпринимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности. В контексте заявлений Запада о возможных ударах по российской территории, он подчеркнул, что такие действия рассматриваются как серьезная угроза.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разрешение США на удары Украины ракетами ATACMS вглубь России.

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    20 ноября 2024, 05:11 • Новости дня
    Песков: Горячая линия между Кремлем и Белым домом не используется

    Tекст: Максим Попов

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется, а контакты по специальной защищенной линии отсутствуют.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии использования горячей линии связи между Кремлем и Белым домом. Песков ответил отрицательно на вопрос о задействовании этого канала связи в настоящее время, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что между президентами России и США существует специальная защищенная линия для коммуникации, включая видеосвязь. Однако, по его словам, в данный момент по этой линии нет никаких контактов, даже экстренных.

    Согласно данным с сайта Кремля, последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом состоялся 12 февраля 2022 года. Обсуждались гарантии безопасности для России и ситуация вокруг Украины, а также двусторонние отношения между РФ и США.

    Горячая линия Вашингтон – Москва была создана после Карибского кризиса для экстренных переговоров лидеров СССР и США и начала свою работу 30 августа 1963 года.

    До этого Песков заявил, что что Запад использует Украину как инструмент для стратегического поражения России.

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    20 ноября 2024, 01:54 • Новости дня
    SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического челнока Starship

    SpaceX провела тестовый запуск Starship с возвратом ускорителя

    Tекст: Максим Попов

    Американская компания SpaceX успешно провела шестой тестовый запуск космического корабля Starship, целью которого стал возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и проведение экспериментов с теплозащитой.

    Как отмечается в сообщении компании, среди ключевых задач полета были возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и повторное включение двигателя Raptor в условиях космоса, передает РИА «Новости».

    В рамках миссии также проведена серия экспериментов с теплозащитой, чтобы оценить ее эффективность в условиях космического полета. Кроме того, командой SpaceX была отработана маневрирование для безопасного возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана.

    Это уже шестой тестовый запуск Starship, который компания осуществила с целью совершенствования своих технологий. Первый подобный запуск состоялся в апреле 2023 года, но тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и был разрушен.

    Позднее стало известно, что ракетный ускоритель Super Heavy космического корабля Starship успешно приводнился обратно на площадке запуска в Мексиканском заливе.

    Ранее сообщалось, что старт первого управляемого космического челнока Starliner компании Boeing на МКС отложили на неопределенный срок.

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    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

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    Новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО

    Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе обозначены потенциальные противники и условия реагирования. Теперь ядерный ответ возможен даже в том случае, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных. Как отмечают эксперты, обновление доктрины произошло в результате безрассудства Запада по эскалации конфликта на Украине. Подробности

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    «Каждая минута была на адреналине»

    «Я постоянно созваниваюсь с родителями погибшего парня из Иркутска, он вместе с нами уходил добровольцем. Теперь они меня сыном зовут». Ветеран СВО Егор Гераськов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как переживает адаптацию к мирной жизни после ранения, от чего хочется плакать и в чем он видит смысл того, что вернулся домой живым. Подробности

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    Заявления о «российской диверсии» скрывают настоящих диверсантов на Балтике

    Западные политики и эксперты нашли новый повод для обвинений в адрес России – разрыв сразу двух подводных кабелей в Балтийском море. Звучат слова «диверсия», «гибридная акция», «российская активность». Однако в реальности самыми эффективными подводными диверсиями, в том числе с целью провокаций против СССР и России, занимались ВМС США. О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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