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    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    11 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

    28 комментариев
    2 ноября 2024, 23:18 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Киевской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области Украины, а также в городе Сумы произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и десяти регионах Украины, передает ТАСС.

    В субботу сообщалось о восьми сериях мощных взрывов за сутки.

    2 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области

    Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

    Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

    Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

    Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

    В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    2 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили в ГВСУ СК России.

    Поводом для открытия уголовного дела стала фотография в социальных сетях, на которой изображены пленные российские военнослужащие без признаков жизни, передает РИА «Новости». На фотографии у одного из погибших руки связаны за спиной. Это может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не в результате боевых действий, а уже находясь в плену у украинских боевиков, сообщили в СКР.

    Временно исполняющий обязанности заместителя председателя СК России Константин Корпусов поручил следственному управлению ГВСУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Важной задачей расследования является установление точного места, где была сделана фотография, фиксация всех доказательств совершенных преступлений и выявление лиц, причастных к гибели военнослужащих.

    Ранее сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат в Курской области. The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

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    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

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    2 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет

    Глава «Спецтехноэкспорт» Украины сообщил о запуске производства баллистических и крылатых ракет на Украине в 2025 году

    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, как сообщил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров, отметив успешные летные испытания.

    Украина планирует наладить производство собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    «Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть», – сказал Петров.

    Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства. Несмотря на отсутствие уточнений о классе дальности этой ракеты, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что дальность ее полета составляет 600-700 километров. Эти разработки свидетельствуют о намерениях Украины укрепить свои оборонные возможности в области дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по военным целям в России. Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта, несмотря на критические оценки западной прессы, включая The New York Times, которая увязывает территориальные потери Украины с этим шагом. США будут противодействовать попыткам Зеленского получить ракеты «Томагавк», чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    2 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многие украинские граждане ожидают прихода Российской армии, но вынуждены скрывать свои настроения из-за страха перед киевским режимом, заявил помогавший ВС России американский гражданин Дэниэл Мартиндейл.

    «На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения Российской армией», – сказал Мартиндейл, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что украинским гражданам приходится скрывать свои симпатии к России и истинные намерения. Мартиндейл подчеркнул, что это является обязательным условием для их безопасности, так как без этого они сталкиваются с угрозой преследования.

    «Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли», – добавил он.

    Мартиндейл выразил уверенность, что киевский режим ответственен за смерть, убийства, пытки, и похищение людей сотен тысяч людей. По его мнению, необходимо наказать преступника, в ином случае он будет продолжать совершать преступления.

    «Он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше – и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти», – сказал американец.

    По его словам, украинские солдаты сталкиваются с высокими потерями на фронте. Украинских солдат часто отправляют на погибель, и это происходит без обоснованных причин. Он привел пример с группой из 100 пехотинцев, направленной на фронт в августе 2024 года, из которой после месяца службы осталось всего семь человек.

    Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне и сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Мартиндейл передавал данные о месторасположении военных объектов ВСУ российским военным.

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    2 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    В Киеве прогремела восьмая за сутки серия взрывов

    Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошла восьмая за сутки серия мощных взрывов, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве уже восьмой раз за сутки произошла серия мощных взрывов. Власти сообщили, что в столице работает система противовоздушной обороны, подробности инцидентов пока не разглашаются, передает ТАСС.

    По данным городской военной администрации, в Киеве действует воздушная тревога, также сигнал тревоги звучит в Киевской и Полтавской областях.

    Ранее в результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода.

    Также была опубликована фотография, на которой запечатлена частично разрушенная крыша здания Генштаба ВСУ в Киеве после падения обломков беспилотника.

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    2 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Депутат Швыткин сообщил о переломе в конфликте на Украине

    Депутат Швыткин сообщил о наращивании наступления ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции произошел перелом, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

    Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское, сказал Швыткин «Ленте.ру».

    Каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение. Он уточнил, что каждый такой пункт является укрепленным опорным пунктом и освобождение его способствует безопасности населения.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск.

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    2 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Сырский дал характеристику наступлению российской армии
    Сырский дал характеристику наступлению российской армии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о наступлении российской армии, по его оценке, это одно из самых интенсивных продвижений с начала конфликта.

    «Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», – сказал Сырский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Во время встречи с делегацией вооруженных сил Чехии Сырский проинформировал о текущей ситуации на фронте. Он отметил, что интенсивность боевых действий требует значительных усилий со стороны украинских сил для поддержания обороноспособности.

    Глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой в рядах ВСУ. Депутат Госдумы Юрий Швыткин отмечал, что в зоне специальной военной операции произошел перелом.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    2 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ

    Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ

    Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных», гарантируя безопасность военнослужащим ВСУ, которые пожелают сдаться.

    Кадыров в своем Telegram-канале пояснил, что на его имя поступило более 2 тыс. писем от жителей Украины с просьбами отменить приказ.

    В письмах, по словам Кадырова, обращались как женщины, чьи близкие мобилизованы, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения против своей воли. Главным аргументом в каждом обращении было выживание: сдача в плен российским войскам рассматривается как единственный способ остаться в живых.

    Кадыров также отметил, что солдаты ВСУ знают о гуманном отношении к пленным со стороны спецназа «Ахмат». По его словам, граждане Украины осознают, что являются жертвами западной политики и их отправляют на войну нечестные политики Украины, Британии и США.

    «Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моем канале: ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить», – заявил Кадыров.

    Ранее глава Чечни поручил командирам на передовой не брать в плен украинских военных после атаки украинских беспилотников на Российский университет спецназа в Гудермесе.

    Также Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона.

    Коментарии (16)
    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2024, 20:41 • Новости дня
    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена

    Захарова назвала части ВСУ, солдат которых Киев считает недостойными возвращения из плена

    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Командование Минобороны Украины регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, указала дипломат, передает ТАСС.

    «Почему? Потому что они считают их недостойными обмена. Вот они прям так и говорят. Они считают, что те предатели, что они оставили свои позиции в нарушение приказов, что они добровольно сдались в плен. Они их намеренно не хотят забирать», – пояснила Захарова.

    В списке исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь» в районе Мариуполя в 2022 году. Также она назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

    Захарова отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига может решить вопрос обмена, не покидая пределов Киева, однако украинское руководство не заботится о судьбе своих военнопленных.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

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