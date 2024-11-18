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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    2 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

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    18 ноября 2024, 16:28 • Новости дня

    ЕС ввел санкции против Ирана

    Евросоюз ввел торговые ограничения против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет ЕС расширил санкции против Ирана из-за его поддержки России и поставок вооружений группировкам на Ближнем Востоке.

    Совет ЕС сообщил, что Евросоюз ввел дополнительные торговые санкции против Ирана. Это решение связано с предполагаемой военной поддержкой, которую Тегеран оказывает России в ее конфликте на Украине, передает ТАСС.

    Санкции также направлены на противодействие использованию иранских судов и портов для передачи беспилотников, ракет и технологий вооруженным группировкам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

    Документ, выпущенный Советом ЕС, запрещает экспорт из стран Евросоюза в Иран компонентов, которые могут быть использованы в разработке и производстве ракет и дронов. Это решение направлено на ограничение возможностей Ирана в поддержке России и других группировок в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану компенсацию в размере 1 трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями, введенными после Исламской революции. Несмотря на это, американские СМИ сообщили, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке. На этом фоне американский предприниматель Илон Маск обсудил в Нью-Йорке с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани пути снижения напряженности в отношениях США и Ирана.

    15 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская атака в конце октября привела к разрушению действующего сверхсекретного исследовательского центра ядерного оружия в иранском городе Парчин, сообщили источники Axios.

    В результате удара было уничтожено сложное оборудование, предназначенное для создания пластиковых взрывчатых веществ, сообщили три американские источника Axios, передает РИА «Новости».

    Эти вещества использовались для окружения урана в ядерном устройстве и играли ключевую роль в процессе детонации. Бывший чиновник из Тель-Авива отметил, что разрушение такого оборудования могло серьезно затруднить дальнейшие исследования и производство ядерных вооружений.

    В октябре Reuters сообщало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном, парализовав производство ракет в Израиле.

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    17 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    Иран потребовал от США 1 трлн долларов компенсаций

    Иран потребовал от США 1 трлн долларов компенсаций за ущерб от санкций

    Tекст: Максим Попов

    США должны выплатить Ирану компенсацию в размере 1 трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями, введенными после Исламской революции, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции, генерал Али Шамхани.

    Шамхани подчеркнул, что санкции были введены не после выхода США из ядерной сделки, а сразу после Исламской революции 1979 года, передает ТАСС.

    По словам генерала, санкции начались после захвата американского посольства в Тегеране, известного как «шпионское гнездо», и были направлены на сдерживание иранских возможностей. Он также отметил, что США поддерживали террористические группировки на Ближнем Востоке, что повлекло за собой угрозы национальной безопасности Ирана.

    Известно, что США ввели первые односторонние санкции против Ирана сразу после Исламской революции. Эти меры включали запрет на закупку иранской нефти, замораживание иранских активов в США и их зарубежных филиалах, а также запрет на экспорт американских товаров, включая продовольствие и медикаменты, в Иран.

    До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним.

    Единственный способ понять позицию Путина по переговорам об урегулировании конфликта на Украине – это лично обсудить этот вопрос с ним, сказал Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung, передает РБК.

    По его мнению, размышлять о мотивах Путина бессмысленно.

    У Шольца поинтересовались, почему Путин должен вступать в переговоры, если Россия укрепляет свои позиции. Канцлер отметил, что рассуждать о мотивах Путина не имеет смысла. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – заявил он.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини отметил, что главы европейских стран могут начать звонить президенту России после того, как ему позвонил канцлер ФРГ.

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    16 ноября 2024, 08:40 • Новости дня
    Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании
    Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу страны, переговоры прерваны, сообщил изданию «D News Абхазия» лидер протестующих Ливан Микаа.

    По его словам, Бжания сбежал, есть вероятность, что он находится на территории российской военной базы, передает РБК.

    При этом пресс-служба президента сообщила, что президент Абхазии находится в своем родном селе Тамыш, которое расположено в 40 км от столицы.

    Представители оппозиции заявили, что в случае, если Бжания не выйдет на связь до утра, парламент поднимет вопрос о его отставке.

    Ранее сообщалось, что оппозиция Абхазии потребовала отставки Бжании в течение часа.

    Напомним, парламент Абхазии 15 ноября должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.

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    16 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы европейских стран могут начать звонить президенту России Владимиру Путину после того, как ему позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини.

    Рампини в своем материале для Corriere della Sera отметил, что этот звонок стал первым международным эффектом избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    До инаугурации Трампа остается еще пара месяцев, в отношениях с Москвой уже чувствуется разморозка, подчеркнул автор.

    По мнению обозревателя, попытки диалога с российским президентом прерывались в Европе под давлением администрации действующего американского президента Джо Байдена.

    Канцлер ФРГ оказался первым из западных лидеров, кто взял на себя инициативу, что вызвало недовольство в Париже и Брюсселе, а также настороженность в Варшаве, Риге и Стокгольме.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

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    16 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента
    Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе встречи с жителями села Тамыш пообещал сложить полномочия, как только протестующие освободят здание парламента в Сухуме.

    Бжания заявил о своей готовности покинуть пост в случае, если протестующие освободят здание парламента в Сухуме, передает РИА «Новости».

    Президент Абхазии отметил, что его отставка должна послужить основой для новых выборов, где, по его словам, будет видно, насколько поддерживаются оппозиционные силы.

    «Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», – подчеркнул он.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики. Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны оппозиции. После этого оппозиция заявила, что якобы Бжания покинул столицу страны, прервав переговоры с протестующими.

    Напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

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    16 ноября 2024, 23:44 • Новости дня
    Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии

    Осветительные снаряды упали во дворе резиденции Нетаньяху в Израиле

    Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Во дворе резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии упали два осветительных снаряда, ущерба и пострадавших нет, сообщила Times of Israel.

    По данным полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК), снаряды не нанесли ущерба и не причинили вреда. В резиденции на момент инцидента никого не было, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что спецслужбы Израиля начали расследование происшествия. Они расценили его как серьезный инцидент, указывающий на опасную эскалацию. Власти осуждают подобные действия и намерены принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, говорится в материале.

    Напомним, до этого ливанское движение «Хезболла» атаковало пять израильских военных баз в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, выпустив серии ракет по ключевым объектам.

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    16 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Иран пообещал ответить на враждебную резолюцию МАГАТЭ

    Иран примет меры в ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

    Арагчи сообщил о намерении Тегерана ответить на возможную враждебную резолюцию, которую может принять Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости». По его словам, если резолюция будет принята, Иран примет новые меры в отношениях с МАГАТЭ, которые включают ускорение развития ядерной программы.

    Аббас Арагчи отметил, что в ответ на все враждебные шаги агентства в прошлом Иран всегда усиливал свои ядерные разработки. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами также заявил, что Тегеран не допустит давления от европейской тройки, включающей Британию, Германию и Францию, через антииранские резолюции.

    Заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором возможно принятие резолюции, пройдет в Вене с 18 по 22 ноября. Тегеран считает, что США и европейская тройка применяют враждебный подход к иранской ядерной программе, обвиняя Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

    В июне этого года Совет управляющих МАГАТЭ уже принял резолюцию, требующую от Ирана объяснения происхождения следов урана на незаявленных ядерных объектах, а также допуска инспекторов агентства на эти объекты.

    Напомним, ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.

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    17 ноября 2024, 20:58 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по Тель-Авиву и Ашкелону беспилотниками

    Хуситы ударили по Тель-Авиву и Ашкелону с помощью беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Аллах» осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по районам Яффо в Тель-Авиве и городу Ашкелон в Израиле. Как передает ТАСС, об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В заявлении вооруженных сил мятежников, опубликованном в телеграм-канале представителя «Ансар Аллах», говорится: «Военно-воздушные силы провели военную операцию, нанеся удары по ряду военных и важных объектов израильского противника в районах Яффо и Ашкелон на юге оккупированной Палестины».

    По словам хуситов, беспилотники, запущенные по целям в Израиле, успешно достигли своих целей. Движение «Ансар Аллах» продолжает заявлять о своем стремлении наносить удары по израильским объектам, поддерживая напряженность в регионе.

    Накануне хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара беспилотниками по важной цели в Эйлате на юге Израиля, называя это военной операцией против израильского противника в оккупированной Палестине.

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    16 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    Хуситы ударили беспилотниками по израильскому городу Эйлат

    Повстанцы «Ансар Аллах» ударили дронами по Эйлату на юге Израиля

    Tекст: Максим Попов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара беспилотниками по важной цели в Эйлате на юге Израиля, называя это военной операцией против израильского противника в оккупированной Палестине.

    Как сообщил представитель повстанцев Яхья Сариа, ВВС провели военную операцию против важнейшей цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата) на юге оккупированной Палестины с использованием беспилотников, передает ТАСС.

    Движение «Ансар Аллах» неоднократно заявляло о своих намерениях противостоять Израилю, обвиняя его в агрессии и оккупации палестинских территорий.

    Напомним, ранее заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

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    16 ноября 2024, 00:50 • Новости дня
    Пентагон предупредил о растущей угрозе со стороны ядерных держав

    Пентагон заявил о возможности одновременной угрозы от России, Китая, КНДР и Ирана

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками, говорится в докладе Пентагона.

    В пятницу был опубликован доклад Пентагона о стратегии применения ядерного оружия США, в котором подчеркнута возможность одновременной угрозы от нескольких ядерных держав. Доклад утверждает, что сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может привести к необходимости сдерживания нескольких противников одновременно, передает ТАСС.

    Документ фиксирует, что каждый из этих противников представляет уникальные вызовы. Россия обладает крупным и разнообразным ядерным арсеналом и разрабатывает новые ядерные системы, что делает ее острой угрозой. Китай активно расширяет и модернизирует свои ядерные силы, вызывая вопросы о своих намерениях и ядерной стратегии. КНДР продолжает улучшать свои возможности в сфере ядерного оружия и баллистических ракет.

    Пентагон также выразил обеспокоенность возможностью координированной агрессии этих стран, что требует тщательной подготовки американских стратегов к сценарию одновременного сдерживания. Доклад акцентирует внимание на необходимости продумывания сложной динамики эскалации в условиях возможного кризиса или конфликта.

    Напомним, ранее Пентагон заявил, что США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО, но оставляют возможность применения против других государств.

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    16 ноября 2024, 23:14 • Новости дня
    Движение «Хезболла» атаковала пять израильских баз в районе Хайфы

    Бойцы «Хезболлы» ударили по базам ВВС и ВМС Израиля в Хайфе и Кармеле

    Tекст: Максим Попов

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало пять израильских военных баз в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, выпустив серии ракет по ключевым объектам.

    Как сообщает ТАСС, бойцы ливанского движения «Хезболла» атаковали пять израильских военных объектов в районе Хайфы. Удары были нанесены по базе ВВС в Хайфе, базе ВМС и логистической базе «Стелла Марис». По данным пресс-службы движения, также была атакована база «Нишер» в 40 километрах от границы с Ливаном.

    В заявлении движения подчеркивается, что «бойцы исламского сопротивления выпустили серии ракет».

    Напомним, накануне израильские ВВС поразили 160 целей в секторе Газа и в Ливане, в пресс-службе израильской армии заявили, что в числе целей были объекты ХАМАС и «Хезболлы».

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    16 ноября 2024, 16:08 • Новости дня
    FT: Команда Трампа готовит экономическое давление на Иран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке, сообщили источники, знакомые с этими планами.

    Планируется ужесточение и добавление санкций против иранского нефтяного экспорта с целью уменьшения доходов Тегерана, чтобы помешать финансировать армию и союзников в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Целью таких мер является принуждение Ирана к переговорам с США о новой ядерной сделке и изменении региональной политики. Несмотря на это, источники предупреждают, что условия, выдвигаемые администрацией Трампа, могут оказаться неприемлемыми для Ирана.

    Эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа, отметил, что при всем этом меры направлены на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп, готовясь к президентскому сроку, уделяет внимание ядерной программе Ирана. Он якобы готов предоставить Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием.

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    17 ноября 2024, 01:13 • Новости дня
    Генерал обвинил США в подготовке террористов для атак в Иране

    Генерал Шамхани сообщил о подготовке США боевиков для терактов на юго-востоке Ирана

    Tекст: Максим Попов

    Американская разведка готовит террористов, совершающих атаки на юго-востоке Ирана с использованием американского оружия, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Шамхани.

    По словам Шамхани, эти группировки используют американское оружие и сами признались в подготовке американской разведкой, передает ТАСС.

    Известно, что на юго-востоке Ирана, в провинции Систан и Белуджистан, действует террористическая группировка «Джейш аз-Зольм». Ее лагеря находятся вдоль границы с Афганистаном и Пакистаном. Боевики этой группировки регулярно устраивают теракты против иранских военнослужащих и мирного населения.

    Последний инцидент произошел 26 октября, когда в результате нападения погибли десять иранских полицейских.

    Ранее Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану компенсацию в размере одного трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями.

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    16 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    В Сухуме протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии

    Tекст: Александра Юдина

    В Сухуме протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии Аслана Бжании, в ожидании выступления лидеров оппозиции.

    Протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии в Сухуме после призыва лидеров оппозиции, передает РИА «Новости».

    Собравшиеся у администрации отказались принять предложение Бжании о проведении досрочных выборов.

    В ходе акции оппозиционер Адгур Ардзинба спросил у демонстрантов, готовы ли они покинуть правительственный комплекс и согласны ли на то, чтобы вице-президент временно исполнял обязанности президента. Протестующие ответили отказом.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики. Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны оппозиции. Позднее Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.

    Напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

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      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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