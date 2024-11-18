ЕС ввел санкции против Ирана

Евросоюз ввел торговые ограничения против Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Совет ЕС сообщил, что Евросоюз ввел дополнительные торговые санкции против Ирана. Это решение связано с предполагаемой военной поддержкой, которую Тегеран оказывает России в ее конфликте на Украине, передает ТАСС.



Санкции также направлены на противодействие использованию иранских судов и портов для передачи беспилотников, ракет и технологий вооруженным группировкам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Документ, выпущенный Советом ЕС, запрещает экспорт из стран Евросоюза в Иран компонентов, которые могут быть использованы в разработке и производстве ракет и дронов. Это решение направлено на ограничение возможностей Ирана в поддержке России и других группировок в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану компенсацию в размере 1 трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями, введенными после Исламской революции. Несмотря на это, американские СМИ сообщили, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке. На этом фоне американский предприниматель Илон Маск обсудил в Нью-Йорке с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани пути снижения напряженности в отношениях США и Ирана.