Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.12 комментариев
Турция закрыла воздушное пространство для самолета президента Израиля
Причиной отмены визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан стало закрытие Турцией своего воздушного пространства для его самолета. Это решение вынудило израильского лидера отказаться от участия в климатическом саммите ООН COP29 в Баку.
Как пишет турецкая газета Milliyet, поездка была отменена по соображениям безопасности, однако источники в министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили, что истинной причиной стал отказ Турции разрешить проход самолета Герцога через ее воздушное пространство, передает РИА «Новости».
Израильская газета Yedioth Ahronot, расследовавшая сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, также сообщает, что официальные лица Азербайджана подтвердили информацию о закрытии воздушного пространства для израильского президентского борта.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о полном разрыве отношений с Израилем.