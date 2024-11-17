Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.5 комментариев
Медведев пообещал разрушение инвестиций США на Украине
Медведев сообщил о массированном ударе по инфраструктуре Украины и судьбе инвестиций США
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о массированном ударе по инфраструктуре Украины и предсказал разрушение результатов американских инвестиций вследствие конфликта с Россией.
Медведев сообщил о нанесении массированного удара по инфраструктурным объектам Украины, пишет ТАСС. Он отметил, что инфраструктура была атакована с утра.
Он выразил мнение, что результаты американских инвестиций на территории Украины ожидает та же судьба, что и объекты, подвергшиеся ударам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, вызвав воздушную тревогу по всей территории Украины, включая части ДНР и Херсонской области. Минэнерго Украины анонсировало экстренные отключения света. В Одессе остановили работу электротранспорта.