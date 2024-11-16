16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.16 комментариев
Зеленский: Киев получил только половину одобренной Конгрессом США помощи
Киевский режим получил лишь половину одобренной американским конгрессом с февраля 2022 года помощи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«И демократы, и республиканцы в целом проголосовали за 175 или 177 млрд долларов США той или иной помощи», – сказал Зеленский в интервью, передает ТАСС.
Он добавил, что половину из этих средств не поступила в Киев.
Также Зеленский заявил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства. Он признал, что на восточном фронте украинская армия столкнулась с трудностями из-за нехватки вооружения и личного состава.