Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.4 комментария
Якушев: «Единая Россия» в ДНР обладает крупнейшей организацией
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что ДНР имеет крупнейшую партийную организацию с числом участников свыше 142 тыс. человек.
Якушев на форуме первичных отделений в ДНР отметил, что Донбасс, будучи молодым регионом России, уже столкнулся с серьезными вызовами и успешно ответил на них, сообщается на сайте ЕР.
Благодаря жителям Донбасса удалось сохранить язык и культуру, и сейчас в регионе существует самая крупная организация «Единой России». Якушев напомнил, что 2024 год станет годом первичных отделений, которые играют ключевую роль в развитии партии.
Он также сообщил о создании Совета первичных организаций для упрощения взаимодействия между ними и федеральным руководством партии. Этот орган станет основой для формирования региональных советов. Якушев указал на важность мотивации людей в первичных организациях и постоянного контакта с депутатами.
Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул роль первичных отделений партии как ключевого звена между жителями и властью. Он отметил, что в условиях интеграции законодательной базы в российскую правовую систему первички должны стать местом сбора проблем и формулирования инициатив. Пушилин добавил, что изменения направлены на повышение качества жизни и реализацию народной программы партии.
Пушилин также заявил, что за два года в ДНР было реализовано около 19 тыс. мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту. Работы проводятся не только в Мариуполе, но и в других освобожденных городах. Он выразил уверенность, что партия продолжит поддерживать жителей региона и эффективно реализовывать намеченные планы.
В заключение Якушев отметил важность подготовки к выборам 2026 года, заявив, что результаты должны быть не хуже, чем в предыдущей выборной кампании.