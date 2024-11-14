Якушев на форуме первичных отделений в ДНР отметил, что Донбасс, будучи молодым регионом России, уже столкнулся с серьезными вызовами и успешно ответил на них, сообщается на сайте ЕР.

Благодаря жителям Донбасса удалось сохранить язык и культуру, и сейчас в регионе существует самая крупная организация «Единой России». Якушев напомнил, что 2024 год станет годом первичных отделений, которые играют ключевую роль в развитии партии.

Он также сообщил о создании Совета первичных организаций для упрощения взаимодействия между ними и федеральным руководством партии. Этот орган станет основой для формирования региональных советов. Якушев указал на важность мотивации людей в первичных организациях и постоянного контакта с депутатами.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул роль первичных отделений партии как ключевого звена между жителями и властью. Он отметил, что в условиях интеграции законодательной базы в российскую правовую систему первички должны стать местом сбора проблем и формулирования инициатив. Пушилин добавил, что изменения направлены на повышение качества жизни и реализацию народной программы партии.

Пушилин также заявил, что за два года в ДНР было реализовано около 19 тыс. мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту. Работы проводятся не только в Мариуполе, но и в других освобожденных городах. Он выразил уверенность, что партия продолжит поддерживать жителей региона и эффективно реализовывать намеченные планы.

В заключение Якушев отметил важность подготовки к выборам 2026 года, заявив, что результаты должны быть не хуже, чем в предыдущей выборной кампании.