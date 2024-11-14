ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики

Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

Tекст: Анастасия Куликова

«На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

«Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

«Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

«Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.