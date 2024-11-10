Законопроект о состоянии войны на Украине исчез с сайта Рады

Законопроект об объявлении на Украине состояния войны исчез с сайта Рады

Tекст: Ольга Иванова

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что законопроект № 7114 об объявлении на Украине состояния войны исчез с официального сайта Рады, передает ТАСС.

Дубинский уточнил, что направил запрос спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку с просьбой выяснить, куда пропал документ. «Простой запрос, куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24 февраля 2022 года об объявлении на Украине состояния войны», – написал он.

Ранее украинский юрист Владимир Бойко сообщал, что на сайте Рады есть законопроекты №7113 (проект закона «Об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации») и №7115 (проект закона «Об одобрении указа президента Украины об использовании ВСУ и других военных формирований»).

Бойко отметил, что в архивах Сети законопроект №7114 сохранился, там он называется «Проект закона об объявлении состояния войны», однако на сайте Рады документа нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.