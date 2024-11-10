Экс-главком НАТО предсказал уступки со стороны Украины в обмен на путь в НАТО

Tекст: Ольга Иванова

«Я думаю, что он (Дональд Трамп) окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны. (Президент России Владимир) Путин, к сожалению, в конечном итоге останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует, но остальная часть Украины – 80%, подавляющее большинство населения – останется демократичной и свободной», – цитирует Ставридиса РБК.

Он выразил мнение, что Украина получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет. Ставридис подчеркнул, что это не самый худший сценарий для Украины, учитывая развитие событий. Он также напомнил, что урегулирование должно быть согласовано украинцами и россиянами, а не навязано США. Ожидается, что переговоры о прекращении огня и возможном урегулировании займут месяцы, а вступление Украины в НАТО может произойти через несколько лет.

Экс-главком НАТО также отметил, что готов поддержать Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, если тот сможет выполнить свое обещание завершить конфликт на Украине за один день.

Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.