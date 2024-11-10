Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров

Межуев предложил перспективный сценарий переговоров с Украиной для России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Бизнес-ONLINE», Межуев изложил свое видение перспектив мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что Россия в военном отношении имеет успехи, однако захват украинских городов с каждым разом становится более сложной задачей. Межуев отметил, что военная ситуация заходит в тупик, и предложил рассмотреть переговоры как более реальный выход из сложившейся ситуации.

По его мнению, лучший сценарий для России – это признание Украиной Крыма и Новороссии российскими территориями, а также гарантия нейтрального статуса Украины. Однако такие условия представляются нереальными в текущей международной политической ситуации. «Надо быть фантазером, чтобы надеяться на мирное соглашение по российским условиям», – подчеркнул политолог.

Межуев предложил рассмотреть «корейский сценарий» как наиболее реалистичный вариант для России. Это предполагает сохранение территориального статуса и снижение конфликта между сторонами. Он добавил, что Россия может использовать внутренние разногласия Украины с Западом для возвращения Украины в сферу своего влияния. При этом необходимо вести пропаганду без оскорблений и националистических заявлений, чтобы укрепить позиции России на постсоветском пространстве.

Политолог считает, что наиболее рациональным путем «отвоевания» Украины является умелая дипломатия и мягкая сила, а не военные действия, что позволит вернуть Украину в восточнославянское содружество.