В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Биткойн достиг исторического максимума в 79 тыс. долларов
Стоимость биткойна на Binance увеличилась до рекордных 79,158 тыс долларов
Биткойн обновил исторический максимум, поднявшись на платформе Binance до 79,158 тыс. долларов, что свидетельствует о продолжающемся росте криптовалюты.
Как передает ТАСС, стоимость биткойна на платформе Binance достигла рекордной отметки в 79 тыс. долларов, обновив предыдущий исторический максимум. К 08:10 по московскому времени стоимость криптовалюты продолжала расти и составила 79,158 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость биткойна поднялась на 9,34 процента, достигнув 75,118 тыс. долларов, а также сообщалось, что это произошло на фоне голосования в США.