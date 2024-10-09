Сербия исключила введение санкций против России

Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям

Tекст: Дарья Григоренко

Вулин в интервью журналу «Национальная оборона» добавил, что введение таких санкций было бы ударом не только по России, но и по самой Сербии из-за многовековой дружбы между двумя странами, передает РИА «Новости».

По словам Вулина, страны Запада стремятся нанести удар в психологической и этической сфере, требуя от Сербии введения санкций. Однако он отметил, что такие меры не способны нанести серьезный ущерб российской экономике, но могли бы стать сильным психологическим и моральным ударом для России. Он добавил, что это вынудило бы Россию почувствовать себя «одинокой» на международной арене.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга.