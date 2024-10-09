Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».2 комментария
Сербия исключила введение санкций против России
Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям
Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на давление Запада, ссылаясь на историческую дружбу с Россией.
Вулин в интервью журналу «Национальная оборона» добавил, что введение таких санкций было бы ударом не только по России, но и по самой Сербии из-за многовековой дружбы между двумя странами, передает РИА «Новости».
По словам Вулина, страны Запада стремятся нанести удар в психологической и этической сфере, требуя от Сербии введения санкций. Однако он отметил, что такие меры не способны нанести серьезный ущерб российской экономике, но могли бы стать сильным психологическим и моральным ударом для России. Он добавил, что это вынудило бы Россию почувствовать себя «одинокой» на международной арене.
Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга.