  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 47 дронов Украины над российской территорией
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    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    21 комментарий
    9 октября 2024, 07:42 • Новости дня

    Ирландский журналист рассказал об усилении недовольства Зеленским на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о росте недовольства украинским президентом Владимиром Зеленским среди жителей Украины.

    По его словам, жители Украины начали более активно высказывать недовольство действующим президентом, передает РИА «Новости».

    Так, в своих соцсетях ирландский журналист опубликовал фотографию, на которой виден плакат, где изображен президент России Владимир Путин с надписью «Путин придет порядок наведет».

    Этот плакат был наклеен поверх объявления Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на украинском языке. Журналист отметил, что местные жители ясно выражают свои чувства таким образом.

    По мнению Боуз, подобные плакаты и акции – это явный признак растущего недовольства среди населения Украины.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен на неопределенный срок.

    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

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    8 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных

    Запорожье стало территорией массовых захоронений украинских военных

    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Запорожья увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, и, по данным украинской стороны, уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

    Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть Запорожской области становятся местом многочисленных захоронений военнослужащих украинской армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, количество земель, выделенных под захоронения, продолжает увеличиваться.

    Рогов отметил, что с учетом данных, предоставленных украинской стороной, в регионе уже похоронено более 16 тыс. украинских военных. Он подчеркнул, что эти цифры базируются исключительно на открытых источниках информации. Рогов также описал часть Запорожской области, включая сам город Запорожье, как «территорию кладбищ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России добилась тактического успеха и продвинулась в селе Каменское на запорожской линии фронта, где часть села удерживают украинские боевики. Российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье. Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России с целью запугивания граждан и препятствования их мирной жизни, однако эти попытки обречены на провал.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    8 октября 2024, 20:08 • Новости дня
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сварщик на Украине смог сбежать в Венгрию, прорезав дыру в мосту во время выполнения ремонтных работ, об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

    Побег произошел во время выполнения ремонтных работ на КПП «Тиса», сварщик использовал свои профессиональные навыки, чтобы вырезать часть металлоконструкции, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Глаголу.

    Он хорошо знал конструкцию моста, что позволило ему незаметно создать проход. Сбежавший совершил свой побег еще в сентябре, однако информация об этом стала известна только сейчас.

    Глагола добавил, что сварщик использовал каждый сеанс ремонта, чтобы постепенно прорезать проход. В конечном итоге ему удалось создать достаточно большую дыру, чтобы попасть через нее в Венгрию.

    Ранее на Украине предложили мобилизовывать в армию мужчин с 18 лет.

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    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

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    8 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году

    Французские истребители Mirage 2000 поступят на Украину в первой половине 2025 года

    Стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские истребители Mirage 2000, которые оснащают новым оборудованием, могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Он отметил, что самолеты будут оснащены новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – поверхность», передает ТАСС.

    Министр также подчеркнул важность обучения украинских пилотов и механиков, которое продолжается в Нанси. Программа подготовки была анонсирована еще в июне президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда было объявлено о планах согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5.

    Франция планировала согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступить к обучению украинских пилотов уже летом. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины. Впоследствии Франция сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5.

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    8 октября 2024, 19:52 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    ВС России двигаются с юга и на запад, севернее Угледара, ВСУ выходят из Кураховки, поскольку вокруг Селидово образуются клещи, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Ранее Кимаковский сообщал, что российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

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    8 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По украинским военным аэродромам ударили гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» в прошлые сутки, сообщило Минобороны.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

    Средства ПВО сбили три снаряда HIMARS и 49 беспилотников самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 062 дрона, 580 ЗРК, 18 555 танков и других  бронемашин, 1469 машин РСЗО, 15 793 орудия полевой артиллерии и минометов.

    В конце прошлой недели Минобороны сообщало, что ВС России за семь дней нанесли 29 групповых ударов по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

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    8 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
    Российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, продвинувшись вглубь обороны украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Южная» освободила Зоряное Первое в ДНР и поразила формирования 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ у Серебрянки, Часова Яра, Константиновки, Никаноровки, Краматорска, Северска, Ступочки, Предтечино, Белой Горы и Максимильяновки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 18-й бригады нацгвардии.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 855 человек, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, американское орудие M119 и британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    Группировка «Восток» освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР и поразила формирования 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны у Доброволья, Великой Новоселки, Новополья и Зеленого Поля в ДНР.

    Также группировка отразила контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 115 человек, БМП, американский БТР М113, французскую САУ Caesar.

    В понедельник ВС России освободили Гродовку в ДНР.

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    8 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    Лавров призвал прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание словацкого премьера Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю поменяет обсуждения на Западе о поставках дальнобойных ракет Киеву, заслуживает внимания, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», – цитируют Лаврова «Известия».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо не согласился с идеей о разрешении Украине наносить ракетные удары по России с помощью дальнобойного оружия. Он предложил ударить по Брюсселю западной ракетой, чтобы чиновники ЕС поняли, о чем они говорят.

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    8 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    Польский военный привез на Украину вирус Марбург
    Польский военный привез на Украину вирус Марбург
    @ IMAGO/Christian Ohde/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский военный, инфицированный опасным вирусом Марбург, привез это заболевание на украинскую территорию, его госпитализировали в инфекционной больнице Ужгорода, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчину доставили в ужгородскую больницу, согласно предварительным данным, мужчина несколько месяцев был в военном госпитале польского города Щецин, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Этот город находится на границе с Германией. В городе Гамбурге, расположенном в четырех часах езды от Щецина, обнаружили первые вспышки Марбурга у студентов-медиков.

    Польский гражданин якобы попал на Украину после того, как прошел обучение в Польше. После перехода границы ему стало плохо. Сейчас его перевели во львовскую инфекционную больницу.

    Служившие с ним бойцы из состава ВСУ находятся на карантине.

    Ранее российская вакцина от вируса Марбург прошла доклинические испытания.

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    8 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 200 человек, сообщило министерство обороны.

    ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

    Кроме того, она отразила две контратаки в сторону Любимовки, Плехово и Русского Поречного и сорвала попытки атак в сторону Ольговки.

    В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 40 человек, две бронемашины и автомобиль.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Дарьино, Колмакова, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Никольского, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области и резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й бригады теробороны у Бунякино, Катериновки, Макеевки, Мирлог, Ободы, Павловки, Речки, Хотеня и Шпиля.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 250 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    8 октября 2024, 19:59 • Новости дня
    Президент Хорватии запретил отправлять военных на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хорватское руководство не позволит отправлять военнослужащих страны для участия в конфликте на Украине, заявил хорватский президент Зоран Миланович.

    «Пока я президент Хорватии, я не подпишу [документ], чтобы хорватские солдаты присутствовали на Украине», – сказал президент страны, передает ТАСС.

    Он также назвал глупостью миссию НАТО по обучению солдат на Украине. «Любое вмешательство НАТО в конфликт между Украиной и Россией, то есть отправка и развертывание солдат для обучения украинцев – это военная активность. Это моя позиция. Я однозначно против этого», – отметил политик.

    Ранее в России заочно осудили воевавших на стороне ВСУ наемников из Хорватии и ряда других стран.

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    8 октября 2024, 13:37 • Новости дня
    Британия объявила санкции против войск РХБЗ ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона объявила о введении санкций в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, сообщил британский МИД.

    Рестрикции касаются и начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, 27-го научного центра Минобороны в Москве, 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны, передает ТАСС.

    Лондон обосновал свое решение тем, что войска РХБЗ якобы ответственны за «применение химического оружия» на Украине.

    За день до этого Кириллов заявлял, что ВСУ применили в августе 2024 года в Судже западное химоружие под видом дымовых снарядов. Также он предупредил о готовящейся провокации киевского режима для обвинения России в применении отравляющих веществ.

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    8 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Второй саммит по Украине перенесли на неопределенный срок

    Второй саммит по Украине перенесли с ноября на более поздний срок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен, сообщила советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная.

    Она подчеркнула, что к этому времени должно быть завершено проведение тематических конференций по каждому пункту формулы, итогом которых станет принятие коммюнике. Основные положения этих коммюнике будут использоваться в будущем мирном плане второго саммита, передает РИА «Новости».

    По словам Заривной, подготовка к саммиту продолжается, несмотря на перенос даты его проведения.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что второй «саммит мира» Зеленского заранее обречен.

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