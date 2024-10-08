Лавров призвал прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

Tекст: Анастасия Куликова

«Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

«Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.