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    Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    @ Global Look Press

    8 октября 2024, 12:12 Мнение

    Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    Андрей Перла Андрей Перла

    Политолог

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    Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, обязательно надо читать политических эмигрантов, беглецов из России, иностранных агентов. В своих эмигрантских СМИ они пишут не для нас с вами, а в основном друг для друга, то есть сами для себя – и именно поэтому частенько не говорят, а проговариваются.

    Вместо того чтобы скрывать неприглядную правду о себе и о своих планах, эти самые планы обсуждают в подробностях – среди своих чего стесняться. Полагают, вероятно, что оставшиеся в России простецы извивы эмигрантской мысли постичь все равно не способны, и можно спокойно обсудить, как именно предполагается обманывать народ, а обсудив, приступить к исполнению планов, используя уже другие СМИ, созданные исключительно для агитации и пропаганды.

    Подход не только циничный, но и пару раз в истории уже доказавший свою эффективность. И вот намедни патентованный (из тех, на ком, что называется, пробы негде ставить) иностранный агент, доктор экономических наук Владислав Иноземцев* выступил с нерядовым предложением. По его мнению, эмигранты должны отказаться воспринимать себя как оппозиционеров, которые действуют в рамках российской политики. А должны согласиться с тем, что они теперь – революционеры, которые стремятся разрушить существующее государство Российское. И работать именно в этом направлении.

    Иноземцев полагает, что антигосударственная политическая эмиграция должна обрушить на Россию буквально цунами популистских обещаний. В статье в The Moscow Times** он предлагает соблазнять массы населения в России обещаниями полной отмены всех налогов на частных лиц, а также возможностями отделения от Российской Федерации всех национально-государственных образований. Он также предлагает разжигать ненависть по отношению ко всем силовым структурам государства и их сотрудникам.

    Все это – отнюдь не бред ненависти. Это отлично продуманный и очень опасный план.

    Иноземцев хорошо знает историю. Он помнит, что победить Россию на поле боя не удалось даже превосходной немецкой армии времени Первой мировой войны. Россию разрушила не «длинная Берта» (аналог которой в настоящее время, по словам иноагента, ракеты ATACMS). Нет, потребовалось разложение русской армии, а для этого – революционная агитация. Солдатскую массу удалось тогда настроить против офицеров. Удалось воспользоваться тем, что люди не понимали, ради чего ведется тяжелая и долгая война. Удалось воспользоваться недовольством рабочих своим положением и недоверием населения к полиции. Разложение армии и тыла означало возможность захвата власти – что и сбылось.

    Именно это сегодня открытым текстом предлагается эмигрантам: захватить власть в результате переворота, а переворот подготовить, разлагая общество и армию. «Разложение армии» – это даже не оценочное суждение. Это просто термин, которым оперирует противник в своих публикациях.

    Подчеркну еще раз. Планы, о которых идет речь, не предназначены для того, чтобы мы с вами их обсуждали. Они опубликованы для своих. Представить, что мы с вами с этими планами познакомимся и в них разберемся, противнику трудно – снобизм мешает. Именно поэтому мы можем видеть его с его планами без прикрас, как есть.

    И это не смешно, как многие думают.

    Россия в своей истории как минимум дважды сталкивалась с разрушительным переворотом, тщательно подготовленным за рубежом и осуществленным путем последовательного разложения многих слоев общества намеренной абсолютно лживой популистской агитацией. В 1917 году эта стратегия врага сработала во время мировой войны на фоне вызванных ею тягот. В 1985–1991 годах – во время холодной войны, опять-таки на фоне объективных экономических проблем и неуверенных, ошибочных действий власти.

    Оба раза результатом успешной революции была чудовищная по масштабам катастрофа. Оба раза революционеры, агенты Запада, авторы этой катастрофы, делали вид, что действуют во благо народа. И оба раза народ, казалось бы, одушевленный патриотизмом, оказывался перед враждебной пропагандой почти совершенно беззащитен. Не распознавал ложь. Не понимал, что обещания лучшей жизни и большей справедливости оборачиваются разрухой и ничем другим – не понимал, пока не становилось слишком поздно.

    Россия сегодня вовлечена в войну с объединенным западом, СВО – лишь ее эпизод. И, как и в предыдущих великих войнах, мы видим, что «длинные Берты» и «большие батальоны» победить Россию и разрушить ее не могут. Но враг и не рассчитывает на них.

    Он видит другой реальный шанс на успех. Этот шанс – революционная агитация. Эта агитация – более опасное оружие, чем танки и ракеты, чем экономические санкции и чем диверсии на трубопроводах. Потому что агитация обращена к самым примитивным социальным инстинктам и потому что основана на абсолютной лжи, и значит, не нуждается в рациональном обосновании.

    Противодействие этой агитации сегодня – едва ли не более важная задача, чем даже набор добровольцев в ряды действующей армии и снабжение подразделений на ЛБС всем необходимым. Разоблачать ложь врага, выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно каждый день. И делать все это нужно просто и понятно для каждого человека. Каждый в России должен понимать: политический эмигрант-революционер – это сознательный и последовательный враг России и каждого гражданина России.

    * Признан иностранным агентом

    ** Признана в России нежелательной организацией

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