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В Горно-Алтайске открылась международная конференция о тюркской цивилизации
В Горно-Алтайске началась международная конференция, посвященная истории тюркских народов, с участием 70 ученых.
В Горно-Алтайске стартовала первая международная научно-практическая конференция «Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации». Мероприятие собрало около 70 ведущих ученых-тюркологов и специалистов из России и других тюркоязычных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Приветствие участникам конференции направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул значение Алтая как исторической прародины тюрков. Он отметил важность объективного изучения истории для укрепления связей между славянскими и тюркскими народами, для противодействия фальсификации истории.
В церемонии открытия участвовали помощник президента РФ Владимир Мединский, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Республики Алтай Андрей Турчак и другие высокопоставленные лица. Владимир Мединский отметил, что Горный Алтай стал местом пассионарного взрыва, откуда тюрки распространились по Евразии.
По словам Анатолия Серышева, проведение конференции подтверждает стремление России к развитию международного сотрудничества в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Глава Республики Алтай Андрей Турчак выразил уверенность в том, что конференция станет традиционной. Он подчеркнул, что на территории Алтая в гармонии проживают более 90 народов, каждая из которых передает свои культурные и духовные ценности.
В рамках конференции запланированы обсуждения истории и культуры тюркских народов, их взаимодействия со славянами. Среди тем заседаний: археологические исследования, этнография, филология тюркских и монгольских народов, история и историография Евразии. Конференцию организовали Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН при поддержке правительства Алтая.