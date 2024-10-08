Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
В Харькове после взрывов произошли повреждения инфраструктуры
Мэр Харькова сообщил о повреждении инфраструктуры после серии взрывов
В Харькове произошли взрывы, которые привели к повреждениям инфраструктуры, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Синегубов заявил, что есть повреждения инфраструктуры в Харькове, передает ТАСС.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил данную информацию, уточнив, что взрывов было несколько, однако тревога в регионе не объявлялась.
Ранее летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции.
До этого в Киеве произошла серия мощных взрывов.