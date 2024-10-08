В Харькове после взрывов произошли повреждения инфраструктуры

Мэр Харькова сообщил о повреждении инфраструктуры после серии взрывов

Tекст: Вера Басилая

Синегубов заявил, что есть повреждения инфраструктуры в Харькове, передает ТАСС.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил данную информацию, уточнив, что взрывов было несколько, однако тревога в регионе не объявлялась.

Ранее летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого в Киеве произошла серия мощных взрывов.

