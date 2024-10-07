Доля трезвенников в России существенно выросла за 20 лет

Доля россиян, отказавшихся от алкоголя, увеличилась с 27% до 48% за 20 лет

Tекст: Алексей Дегтярев

В стране наблюдается существенный сдвиг в культуре потребления алкоголя. Доля тех, кто вообще не потребляет спиртные напитки, в стране увеличилась и сравнялась с числом текущих потребителей – 48% и 52% соответственно. 20 лет назад алкоголь употребляли почти в три раза больше россиян, чем трезвенники – 73% против 27%, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Слом так называемой «водочной» модели потребления алкогольных напитков произошел в начале 2000-х. В 2004 году 47% россиян предпочитали пиво, по 33% употребляли вино и водку. К 2024 году популярность всех трех напитков снизилась: вино потребляют 19%, пиво – 18%, а водку – 11%.

Алкогольные предпочтения у россиян различаются по гендерному признаку: мужчины предпочитают пиво (25%) и крепкий алкоголь, в то время как женщины – вино (26%). Больше всего трезвенников проживает на Северном Кавказе – 71%, тогда как в других регионах трезвый образ жизни ведут от 45% до 50% населения.

Опрос проводился 27 сентября, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа российских граждан в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее исследование ВОЗ показало, что в России и нескольких других странах Восточной Европы фиксируется снижение потребления алкоголя.