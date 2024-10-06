Грузия отвергла слухи о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Правящая партия Грузии заявила об отсутствии планов признания независимости Абхазии и Южной Осетии

Tекст: Ольга Иванова

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил об отсутствии планов признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Мдинарадзе прокомментировал распространенные слухи, подчеркнув, что они являются попыткой повлиять на предстоящие выборы в Грузии, передает ТАСС.

В своих соцсетях он подчеркнул, что никаких обсуждений о признании независимости данных территорий не ведется. «Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается!» – указал Мдинарадзе.

По его словам, утверждения о переходе страны на конфедеративное устройство также не соответствуют действительности. Он отметил, что такие слухи направлены на дестабилизацию ситуации в стране и не имеют под собой реальной основы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Абхазии предложил Грузии подписать соглашение о неприменении силы в качестве ответа на заявление премьер-министра Грузии об объединении Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

