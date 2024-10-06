Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Новые взрывы прогремели в Киеве и Одессе
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о новом взрыве в городе. Взрыв прозвучал в Киеве, сообщают украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Винницкой области Украины, передает РИА «Новости».
В столице Украины, а также в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях действует воздушная тревога, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на воскресенье взрывы произошли в Киеве и Харькове, несколько серий взрывов прогремело в Одессе.