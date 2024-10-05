Во Франции призвали прекратить помощь Украине из-за коррупции

Филиппо призвал прекратить помощь Украине из-за коррупции

Tекст: Валерия Городецкая

Политик отметил, что обнаружение 6 млн долларов наличными у украинской чиновницы является признаком масштабной коррупции в этой стране, передает ТАСС. «Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Филиппо выразил недовольство тем, что на фоне финансовой и военной помощи Киеву власти Франции планируют сокращение бюджетных расходов на социальные нужды и повышение налогов и сборов.

«Хватит! Больше ни евро на Украину, на войну и коррупцию!» – заявил он.

Напомним, руководительница медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области Украины была задержана за махинации с фиктивными медицинскими документами и оказание услуг уклонистам. У нее нашли 6 млн долларов наличными.