Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Во Франции призвали прекратить помощь Украине из-за коррупции
Филиппо призвал прекратить помощь Украине из-за коррупции
На фоне массовой коррупции на Украине Франция должна прекратить финансовую поддержку Киева, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик отметил, что обнаружение 6 млн долларов наличными у украинской чиновницы является признаком масштабной коррупции в этой стране, передает ТАСС. «Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Филиппо выразил недовольство тем, что на фоне финансовой и военной помощи Киеву власти Франции планируют сокращение бюджетных расходов на социальные нужды и повышение налогов и сборов.
«Хватит! Больше ни евро на Украину, на войну и коррупцию!» – заявил он.
Напомним, руководительница медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области Украины была задержана за махинации с фиктивными медицинскими документами и оказание услуг уклонистам. У нее нашли 6 млн долларов наличными.