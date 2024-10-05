  • Новость часаЛидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Диаспоры формируют параллельную серую реальность
    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
    ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область
    Депутат призвал отреагировать на оскорбления футболистов в Финляндии
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара
    Большую российскую энциклопедию решили ликвидировать
    Карельский блогер снял проверку ГАИ и стал фигурантом трех дел
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    33 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    5 октября 2024, 15:28 • Новости дня

    Во Франции призвали прекратить помощь Украине из-за коррупции

    Филиппо призвал прекратить помощь Украине из-за коррупции

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне массовой коррупции на Украине Франция должна прекратить финансовую поддержку Киева, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик отметил, что обнаружение 6 млн долларов наличными у украинской чиновницы является признаком масштабной коррупции в этой стране, передает ТАСС. «Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Филиппо выразил недовольство тем, что на фоне финансовой и военной помощи Киеву власти Франции планируют сокращение бюджетных расходов на социальные нужды и повышение налогов и сборов.

    «Хватит! Больше ни евро на Украину, на войну и коррупцию!» – заявил он.

    Напомним, руководительница медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области Украины была задержана за махинации с фиктивными медицинскими документами и оказание услуг уклонистам. У нее нашли 6 млн долларов наличными.

    4 октября 2024, 18:54 • Новости дня
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного

    Генерал ВСУ в отставке: Залужный выявил свое местонахождение по радиосигналу для управляемого российского снаряда

    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валерий Залужный, занимая пост главкома ВСУ, получил ранение на фронте после обстрела командного пункта в 2023 году, рассказал генерал в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что обстрел командного пункта произошел вскоре после звонка Залужному из офиса президента Украины. «Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Кривонос утверждает, что Залужного спасло только то, что помещение, где он находился, было хорошо укреплено. Благодаря этому главком не погиб, хотя обстрел был достаточно точным и мощным.

    Напомним, в январе Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку. Позже в офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного. В свою очередь советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил возможную отставку Залужного «стагнацией» на поле боя.

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Группа обустроилась в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. По ней ударил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате уничтожено до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

    Ранее «Искандер» ударил по руководству 37-й бригады морпехов ВМС Украины, было уничтожено до 60 офицеров руководства бригады.

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Коментарии (4)
    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче

    Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».

    Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.

    Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    У провинциальной украинской чиновницы нашли 6 млн долларов наличными

    Чиновницу из Хмельницкой области задержали за продажу фиктивных диагнозов уклонистам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководительница медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области Украины была задержана за махинации с фиктивными медицинскими документами и оказание услуг уклонистам, за что получала крупные суммы наличными, сообщили СМИ.

    Отмечается, что в ходе обысков у них обнаружили крупные суммы денег, поддельные медицинские документы и списки клиентов с фиктивными диагнозами. Сообщается, что чиновница пыталась выбросить через окно две сумки с деньгами, передает Ura.ru.

    Как стало известно, семье чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, девять элитных автомобилей, гостинично-ресторанный комплекс и объекты роскоши за рубежом. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией всего имущества. Уточняется, что во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

    Следствие продолжает выяснять детали дела, а также возможное участие других должностных лиц в этой коррупционной схеме. Уголовное производство ведется в рамках борьбы с коррупцией и злоупотреблениями среди высокопоставленных чиновников, что является актуальной проблемой для Украины.

    Ранее в Одесской области украинские пограничники задержали компанию из восьми уклонистов и одного 16-летнего проводника, который за «гонорар» около 10 тыс. долларов пытался провести их ночью через кукурузное поле. Часть маршрута в обход погранпостов проходила через Приднестровье.

    Коментарии (5)
    5 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию

    Пограничники задержали украинку с болторезом при незаконном переходе границы из Эстонии в Россию

    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    В Псковской области задержали гражданку Украины, пересекшую границу с Эстонией без документов, она имела при себе болторез и плоскогубцы для преодоления заграждений и утверждает, что направлялась в Россию по личным мотивам.

    В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали молодую женщину, гражданку Украины, незаконно пересекшую границу с Эстонией, передает РИА «Новости». Задержанная не имела при себе документов, удостоверяющих личность, и утверждала, что направлялась в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.

    В ее личных вещах были обнаружены средства для преодоления инженерных заграждений, такие как болторез и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовая горелка, что указывает на подготовку к длительному пребыванию в лесу. По данным пограничников, женщину задержали с помощью члена добровольной народной дружины.

    Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. На основании решения суда задержанная была заключена под стражу, сообщили в погрануправлении.

    Ранее в субботу сообщалось, что пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

    Коментарии (3)
    5 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    ГБР: Чиновник из Хмельницкой области на Украине гладил изъятые 6 млн долларов

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине во время обысков по делу о незаконном обогащении семьи Татьяны Крупы чиновник лег на кровать и погладил изъятые пачки долларов, обнаруженные вместе с поддельными медицинскими документами и списками уклонистов.

    Чиновник был пойман на кадрах, где он лежит на кровати и гладит пачки изъятых денег. Эти кадры были опубликованы Государственным бюро расследований, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководительницу медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области за махинации с фиктивными медицинскими документами. Она оказывала услуги уклонистам, за что получала крупные суммы наличными.

    Коментарии (16)
    5 октября 2024, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре с 2022 года при обороне города

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    По данным замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман, ВСУ потеряли до пяти бригад в боях за Угледар, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что украинская сторона не оценила должным образом потенциал российских штурмовиков и тяжелого вооружения, что привело к значительным потерям в их рядах.

    Шаман подчеркнул, что около 50% этих потерь пришлись на осеннюю кампанию. Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях ВСУ в регионе, несмотря на попытки удержать стратегически важный город.

    Потери такого масштаба создают серьезные трудности для украинских сил при продолжении боевых действий в Угледаре и могут повлиять на их способность держать оборону в долгосрочной перспективе.

    Военнослужащий добавил, что успешные действия российских сил стали возможными благодаря правильно организованным штурмовым операциям и эффективному использованию тяжелого вооружения, что сыграло решающую роль в ослаблении обороноспособности противника.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    В Славянске произошла серия мощных взрывов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В контролируемом украинской армией Славянске в ДНР прогремела целая серия взрывов в пятницу, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы продолжались в течение почти 10 минут, сообщили в прессе со ссылкой на местные соцсети, передает РИА «Новости». Официально данных о взрывах не поступало.

    В сентябре глава комиссии по суверенитету и патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов сообщал, что ВС России уничтожили ракетным ударом десятки боевиков ВСУ к востоку от Славянска.

    Коментарии (2)
    4 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    Пушилин: ВС России контролируют все дороги к Курахово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над всеми дорогами, которые ведут к контролируемому киевским режимом Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

    Украина потеряла Угледар, который был важным логистическим узлом, теперь под оперативным контролем ВС России находятся все дороги, которые идут и в сторону Курахово, сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Освобожденный населенный пункт оставался единственным крупным городом на Южно-Донецком направлении. Он находится на господствующих высотах, что позволяло ВСУ видеть местность на десятки километров.

    «У наших подразделений теперь открывается, скажем, оперативный простор для дальнейших направлений продвижения. Дальше там только малые населенные пункты», – заключил он.

    В четверг Министерство обороны России официально объявило об освобождении Угледара от ВСУ.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром
    Украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Гриб покончил жизнь самоубийством после того, как его подчиненные дезертировали под Угледаром, сообщили украинские журналисты.

    Грибу было 33 года, его батальон оставил позиции у города, после чего российские военные установили контроль над населенным пунктом, передает «Лента.ру» со ссылкой на украинскую прессу.

    Напомним, в четверг Минобороны России объявило об освобождении Угледара от ВСУ. Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение этого города обеспечило безопасность Мариуполя и Бердянска и создало угрозу группировке ВСУ.

    Коментарии (10)
    5 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    FT: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине

    Financial Times: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине

    FT: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, пишет журналист Financial Times Генри Фой.

    По данным издания, в первые дни после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году находился в укрытии, чтобы избежать возможной угрозы, передает Ura.ru.

    По информации Фоя, нахождение Зеленского в бункерах создало определенные трудности в коммуникации с международными партнерами, включая Йенса Столтенберга.

    «Пока Зеленский скрывался от российской армии в бункерах, Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней», – написал журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Юрий Котенок утверждал, что президент Украины прячется в бункерах под Киевским военным госпиталем, а ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнивали с «ходячим трупом».

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 20:46 • Новости дня
    Блок левых в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия новому премьеру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Блок левых в парламенте Франции «Новый народный фронт» внес вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье, заявив о несоответствии его правительства результатам выборов, сообщили СМИ.

    Как пишет Agence France-Presse, в документе говорится, что «существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», передает РИА «Новости».

    Вотум недоверия был выдвинут 192 депутатами, входящими в коалицию левых, и будет представлен в Национальном собрании во второй половине дня во вторник. Лидер социалистов Оливье Фор станет его представителем. Основное обвинение в адрес правительства состоит в несоответствии его состава и приоритетов волеизъявлению населения на последних выборах.

    Однако, как сообщается, у вотума недоверия мало шансов на успех. Фракция правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» не намерена голосовать в его поддержку. Для того чтобы вотум был принят, необходимо набрать большинство голосов в парламенте, что маловероятно без поддержки правых.

    Напомним, победивший на выборах в парламент блок левых партий «Новый народный фронт» согласовал единого кандидата на пост премьер-министра, но Макрон отверг кандидатуру Люси Касте после консультаций. Макрон назначил новым главой французского правительства Мишеля Барнье.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян
    РАН оценила методы Кашпировского
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО
    Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ
    Стало известно, что сердце Ливанова остановилось в ходе операции, он находится на ИВЛ

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      33 комментария
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............