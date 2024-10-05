В Лондоне установили табличку о пережившем Лиз Трасс салате

Фальшивая табличка появилась на супермаркете Лондона в память о пережившем Лиз Трасс салате

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, табличку установили в память о салате-латуке, который, как утверждает табличка, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс, срок полномочий которой составил всего 49 дней,

«Салат-латук, приобретенный здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс», указано на табличке.

Этот жест стал насмешкой над скоропостижностью премьерства Трасс, и вызвал интерес у местных жителей.

Британские букмекеры ранее делали ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. После заявления Трасс под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».