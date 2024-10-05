Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Лондоне установили табличку о пережившем Лиз Трасс салате
Фальшивая табличка появилась на супермаркете Лондона в память о пережившем Лиз Трасс салате
Неизвестные установили синюю мемориальную табличку возле супермаркета Tesco в Лондоне, чтобы отметить, что купленный там салат-латук пережил премьерство Лиз Трасс, продлившееся 49 дней, пишет Guardian.
По данным газеты, табличку установили в память о салате-латуке, который, как утверждает табличка, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс, срок полномочий которой составил всего 49 дней,
«Салат-латук, приобретенный здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс», указано на табличке.
Этот жест стал насмешкой над скоропостижностью премьерства Трасс, и вызвал интерес у местных жителей.
Британские букмекеры ранее делали ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. После заявления Трасс под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».