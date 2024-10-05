ВС России уничтожили израильскую РЛС и скопления сил ВСУ в 146 районах

Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара

Военный аналитик Онуфриенко: После бегства из Угледара ВСУ будут держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку

Tекст: Анастасия Куликова

«В Угледаре еще остаются отдельные солдаты ВСУ. Зачистка города находится фактически на завершающей стадии», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что также оказывается помощь мирным жителям. Освобождение этого населенного пункта собеседник назвал важным успехом.

«Дело в том, что ВСУ потеряли крупнейший укрепрайон. Единственной хорошей для Киева новостью стало то, что фронт не обрушился», – сыронизировал Онуфриенко. Примечательно, что оставление позиций украинскими военными в Угледаре вновь обернулось неорганизованным бегством.

«То, что запоздало обозначалось из Киева как приказ об отступлении, таковым не являлось, поскольку все дороги уже простреливались насквозь, а горловина мешка составляла менее километра», – детализировал спикер. Он напомнил слова одного из командиров ВСУ, который признавался, что в его батальоне из 350 человек сумели выйти из города лишь 30. «То есть речь идет о колоссальных потерях со стороны противника. Причиной тому стал нескоординированный отход», – указал Онуфриенко.

Для ВС России освобождение Угледара значимо как минимум по двум причинам. «Во-первых, мы отодвигаем фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя, Бердянска и других приморских городов, а также железнодорожной и автомобильной дороги, которая ведет вдоль берега из Таганрога в Крым, – уточнил он. – Во-вторых, мы создаем угрозу большой группировке противника, находящейся от Селидова до Богоявленки. Это значительная часть Донецкой республики. Мы наступаем с направления, которое противник не готовил к обороне».

Следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, считает эксперт. Там сейчас ВСУ спешно создают линию обороны. «Они понимают, что потеря этого населенного пункта будет означать для них отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово. Если противник его теряет, то кураховская группировка рискует оказаться в котле. Поэтому он будет держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку», – заключил Онуфриенко.

Ранее в Минобороны сообщили о паническом отступлении украинских войск из Угледара. Противник покидал город в условиях окружения населенного пункта. Также был перекрыт последний путь отхода на север. Ключевой удар нанесли снайперские подразделения из Забайкалья. Их поддерживала огневая мощь танков.

По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

Решающую роль в освобождении города сыграли действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края. Их экипаж лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал военной машины выдержал несколько подрывов мин, никто из военных при этом не пострадал.

Напомним, в четверг Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Однако еще во вторник о взятии населенного пункта рассказывали российские военкоры. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте.