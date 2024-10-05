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ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях
Российская группировка нанесла удар по ВСУ на липцовском и волчанском направлениях
Украинские войска потеряли до 115 человек в результате удара российской группировки «Север» на липцовском и волчанском направлениях, что стало известно от начальника пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.
Как передает РИА Новости, начальник пресс-центра российской группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил о значительных потерях среди украинских войск на липцовском и волчанском направлениях.
В ходе боевых действий, в которых участвовали подразделения российской группировки, были поражены формирования 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны.
«Группировка войск »Север« продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», - отметил Якимкин.
По его словам, вследствие этих действий ВСУ потеряли до 115 военнослужащих. Кроме личного состава, были уничтожены боевая бронированная машина, три автомобиля и гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра.
Развитие событий на липцовском и волчанском направлениях, как и в других районах, остается одним из ключевых аспектов военной обстановки на Украине.
Ранее сообщалось, что российский ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, в результате чего ВСУ потеряли до 80 человек.