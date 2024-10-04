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На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
Генерал ВСУ в отставке: Залужный выявил свое местонахождение по радиосигналу для управляемого российского снаряда
Валерий Залужный, занимая пост главкома ВСУ, получил ранение на фронте после обстрела командного пункта в 2023 году, рассказал генерал в отставке Сергей Кривонос.
Кривонос отметил, что обстрел командного пункта произошел вскоре после звонка Залужному из офиса президента Украины. «Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
Кривонос утверждает, что Залужного спасло только то, что помещение, где он находился, было хорошо укреплено. Благодаря этому главком не погиб, хотя обстрел был достаточно точным и мощным.
Напомним, в январе Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку. Позже в офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного. В свою очередь советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил возможную отставку Залужного «стагнацией» на поле боя.