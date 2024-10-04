Боец группировки «Ахмат» сообщил о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинские вооруженные силы размещают технику и вооружение в жилых массивах населенных пунктов, захваченных под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости».

«Куда можно, туда они ее (технику и вооружение) суют», – сообщил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перегруппировку сил на границе с Курской областью, где ранее соблюдался режим тишины после серии обстрелов со стороны Украины.

