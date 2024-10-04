В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Стало известно о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области
Боец группировки «Ахмат» сообщил о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области
Украинские вооруженные силы разместили военную технику и оружие в населенных пунктах под Суджей, включая дворы жилых домов и лесополосы, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».
По его словам, украинские вооруженные силы размещают технику и вооружение в жилых массивах населенных пунктов, захваченных под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости».
«Куда можно, туда они ее (технику и вооружение) суют», – сообщил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перегруппировку сил на границе с Курской областью, где ранее соблюдался режим тишины после серии обстрелов со стороны Украины.