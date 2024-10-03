Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка отразила контратаки штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425 штурмового батальона ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также она поразила живую силу и технику 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Дзержинска, Дружбы, Сухой Балки, Красного Яра, Гродовки и Горняка в ДНР.

Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 615 человек, танк, две бронемашины, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 130 человек, бронемашину, две французские гаубицы Caesar.

Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны у Малой Токмачки, Нестерянки (Запорожская область), Степного, Казацкого и Кизомыса (Херсонская область).

В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 75 человек, танк орудие Д-20, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ. Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS и 144 дрона самолетного типа.

С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 734 дрона, 579 ЗРК, 18 479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 машин РСЗО, 15 507 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее в четверг Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников.