Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.4 комментария
Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.4 комментария
В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.32 комментария
У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.15 комментариев
Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре
Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.
Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.
По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.
Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.
Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.
«Прошла успешные летные испытания наша новая баллистическая ракета», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Напомним, в конце августа он также заявил, что Украина провела «позитивные» испытания собственной баллистической ракеты.
Зеленский уволил Синайко и назначил Богача зампредом Службы внешней разведки Украины
В соответствии с указами, опубликованными на сайте главы украинского государства, Олег Синайко был освобожден от должности заместителя главы ведомства, а его место занял Геннадий Богач, сообщает ТАСС.
Кроме того, в числе изменений, указанных в документах, значится перевод Олега Луговского с должности заместителя руководителя на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление на увольнение всех своих заместителей и госсекретаря, что стало неожиданным шагом в украинской политике. Вслед за этим, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении замминистра обороны Станислава Гайдера и госсекретаря Людмилы Дараган, оставив без внимания предложение министра удалить еще двух заместителей, что вызвало дискуссии в политических кругах.
Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром в Донбассе
Как пишет издание, потеря этого стратегически важного города лишила Вооруженные силы Украины ключевого форпоста в Донбассе, передает «Российская газета». Угледар расположен на возвышенности, что дает преимущество в наблюдении и обороне.
Кроме того, город находится вблизи железнодорожной линии, соединяющей Донецк с Крымом. Эта линия может использоваться как альтернатива Керченскому мосту и морскому переходу на полуостров, что делает ее стратегически значимой для логистики и снабжения.
Ранее Генштаб ВСУ назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике. В то же время военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Наконец, ВСУ подтвердили выход из Угледара, что свидетельствует о серьезной перемене в стратегических позициях на фронте.
Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на фронте из-за потери Угледара
Генеральный штаб ВСУ признал сложную ситуацию для украинских войск на фронте, передает ТАСС.
Это заявление было сделано после сообщения о потере Угледара украинскими силами. В Генштабе отметили: «Ситуация на фронте остается сложной».
Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что российские войска имеют преимущество как в живой силе, так и в технике, что усложняет обстановку для ВСУ. Потеря Угледара стала значительным ударом для украинских войск, усилив и без того тяжелую ситуацию на линии фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара. Тем временем военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется. Кроме того, в окружении российской армии в Угледаре могут находиться сотни украинских военнослужащих.
Стартовавшая в ноябре 2022 года миссия ЕС по подготовке ВСУ скоро закончится, сейчас обсуждается вопрос о ее продлении и отправке инструкторов и советников на украинскую территорию, сказал Сийярто, передает РИА «Новости».
Там они должны участвовать в координации подготовительной миссии повышать ее эффективность. «Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим нет», – пояснил Сийярто.
Венгрия не готова поддерживать предложение в текущей форме и попросила его переработать.
До этого Сийярто заявлял, что Венгрия не прекратит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Украинские войска вышли из Угледара по приказу командования
Украинские войска начали эвакуацию из Угледара, передает ТАСС.
Группировка «Хортица» подтвердила, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из этого населенного пункта.
По словам представителей командования, вывод войск из Угледара проходит в рамках специально организованного маневра, передает «Страна.ру».
Генштаб Вооруженных сил Украины называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.
Ранее военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.
До этого сообщалось, что российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.
Группировка также поразила формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 855 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777, две британские гаубицы FH-70. Также уничтожен склад боеприпасов.
Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны у Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в ДНР, она также отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ.
В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 630 человек, БТР, бронемашину, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Ранее российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.
Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.
Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.
Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».
По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.
Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.
У наемника из Колумбии Фино на Украине изъяли основные внутренние органы после смерти
Фино участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в Курской области. Он возглавлял штурмовую группу и был ликвидирован в районе Суджи, предположительно, снайпером. Наемник получил известность, так как часто появлялся на украинском ТВ, пишет «Комсомольская правда».
Близкие Фино оказались шокированы тем, что в Боготу его тело вернули без основных внутренних органов. Семья обратилась к журналистам, чтобы добиться ответа от Киева в связи с изъятием органов у наемника. Украинский так называемый Интернациональный легион сообщил матери Фино, что изъятие органов прописано в контракте.
«Оказывается, где-то там мелким текстом было указано, что в случае гибели внутренние органы наемника подлежат изъятию. Мол, кровь, сердце, почки и печень умерших военнослужащих изымают для раненых», – пишет «Комсомольская правда».
Напомним, уже неоднократно сообщалось о работе «черных трансплантологов», в том числе иностранных, на Украине и рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.
Польша не смогла начать обучение бригады для ВСУ из-за нехватки украинских добровольцев
По его словам, Польша оказалась неспособной собрать достаточное количество добровольцев среди украинцев, проживающих на ее территории, чтобы сформировать бригаду для ВСУ, передает ТАСС.
По словам министра, польская сторона была готова начать обучение уже в начале сентября, однако количество людей, записавшихся в бригаду, оказалось слишком малым. Он подчеркнул, что Польша несет ответственность только за подготовку, а набор добровольцев является задачей украинской стороны. Косиняк-Камыш отметил, что амбиции Украины по созданию целой бригады пока не реализованы.
Сложившаяся ситуация вызывает в польском обществе недовольство. Это может повлиять на восприятие Польши как союзника Украины в ее конфликте с Россией.
Отметим, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из граждан постсоветской республики, проживающих в Евросоюзе, не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку. В то же время на Украине около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации в армию.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждал, что Запад создает коалицию вторжения на Украину, где ключевая роль отводится восточноевропейским республикам.
Лавров назвал позицию Китая по Украине сбалансированной и последовательной
В статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Лавров заявил: «Отмечаем сбалансированный и последовательный подход китайской стороны к ситуации вокруг кризиса на Украине».
Лавров отметил, что Китай, предлагая варианты урегулирования ситуации, «учитывает главное – необходимость устранения первопричин конфликта». В числе таких первопричин указываются расширение НАТО, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, госпереворот на Украине в 2014 году и его поддержка западными странами, а также «политика истребления всего русского», которую проводит киевский режим.
Напомним, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Страны – участницы платформы высказались против наращивания эскалации.
Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах
Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.
Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.
Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.
Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.
Российские военные захватили американскую БМП Bradley на юго-западе Донецкой области
Российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что эта техника находилась на вооружении у противника. Событие стало значимым, так как машины такого класса являются важной частью оснащения западных армий.
Представитель силовых структур добавил, что на этом участке фронта техника западного образца стала встречаться значительно реже в последние месяцы. Это может свидетельствовать о снижении интенсивности поставок западной военной техники на этот участок фронта. Причины такого изменения пока остаются неясными.
Захват Bradley под Угледаром подчеркивает активность действий российских войск в этом регионе. Угледар продолжает оставаться одной из ключевых точек противостояния, где обе стороны ведут активные действия. Значение подобных трофеев для российской стороны заключается не только в военной, но и в информационной составляющей.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley. Кроме того, в ходе спецоперации российские подразделения обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований.
Напомним, ранее американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней маршрутами бронетехники и зон высадки.