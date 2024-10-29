Историк спецслужб рассказал о работе советского агента Дейча в Британии

В книге Александра Бондаренко раскрыта деятельность Арнольда Дейча, завербовавшего десятки агентов

Tекст: Максим Попов

Историк спецслужб Александр Бондаренко выпустил книгу «Арнольд Дейч. Вербовщик Божьей милостью» в серии «Жизнь замечательных людей», посвященную легендарному советскому разведчику Арнольду Дейчу. Она освещает его работу в Британии в 1930-х годах и представляет новые детали о масштабах его деятельности, передает РИА «Новости».

В частности, Бондаренко рассказал, что Дейч не только вербовал членов известной «Кембриджской пятерки», но и имел дело с множеством других агентов. В книге приводятся материалы о деятельности Дейча и его агентах, большинство из которых до последнего времени оставались неизвестными. По словам Бондаренко, точное число завербованных агентов не будет раскрыто, но известно, что сеть охватывала ключевые британские ведомства и учреждения.

Историк Константин Залесский подчеркивает, что новая книга – это не только дань памяти Арнольду Дейчу, но и источник уникальных документов и докладов разведчика, которые публикуются практически без сокращений. Эти материалы помогают глубже понять принципы работы советской разведки в Британии и представить масштабы задействованных людей.

Напомним, 17 октября СВР опубликовала архивные документы о «Кембриджской пятерке», которые вошли в сборник, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До этого ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистской Германии над жителями Донбасса. Ранее Минобороны пролило свет на зверства нацистов в Смоленске.



