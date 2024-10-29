Эксперт: Черногаев поможет ускорить переход профсоюзов на цифровые модели работы

Участник съезда ФНПР Шабельник: Черногаев обладает необходимым опытом для адаптации профсоюзов под нужды времени

Tекст: Олег Исайченко

«Профсоюзы продолжают выполнять особую функцию. С их помощью трудящиеся отстаивают свои права, добиваются положенных им социальных гарантий. Однако профессиоональные союзы должны адаптироваться под нужды времени. Необходимо развиваться в сторону цифровизации, наращивания скорости реагирования на возникающие проблемы», – пояснил Виктор Шабельник, председатель Студенческого координационного совета Профсоюза образования.

«К сожалению, не всегда получается наладить данный процесс в приемлемые сроки. Важно помочь объединениям нарастить темпы в рамках перехода к новым моделям работы. Успехи есть: мы уже видим омоложение состава организаций. Избранный председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев обладает пониманием необходимых ИТ-решений, которые он осуществлял во время руководства Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей», – добавил собеседник.

«Что касается его предшественника, Михаила Шмакова, то это очень опытный деятель, назначение которого на должность президента ФНПР можно лишь приветствовать. Уверен, его участие в международной повестке, в Профсоюзном форуме БРИКС, будут полезны не только для организации, но и для развития нашего государства в целом», – резюмировал Шабельник.

Во вторник на внеочередном съезде Федерации независимых профсоюзов России был избран новый председатель – Сергей Черногаев, ранее занимавший пост зампреда ФНПР. «Вместе будем двигаться по намеченному курсу, и наш успех зависит от того, насколько слаженно будет работать команда», – заявил он.

Также была введена должность президента, которую занял Михаил Шмаков, до этого возглавлявший ФНПР 30 лет. В своем выступлении он отметил: «Наш корабль идет уверенным курсом, и мы, как команда корабля, обязуемся никогда не посадить его на мель».

Напомним, ФНПР объединяет более 19 млн человек из 124 членских организаций. Ключевыми ориентирами деятельности структуры являются формирование справедливой экономики и повышение благосостояния работников и их семей.