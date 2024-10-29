Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии в одностороннем порядке

Tекст: Александра Юдина

Верховный суд Российской Федерации запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии и увеличивать существующие без согласия заемщиков.

Это решение было принято после рассмотрения дела жителя Мурманска, который столкнулся с односторонним изменением условий кредитной карты, что привело к введению новой комиссии за снятие наличных средств.

Первоначально суд вынес решение в пользу банка, указав, что право на внесение изменений было прописано в кредитном договоре. Также суд отметил, что кредитные карты предназначены для безналичных расчетов, а снятие наличных является дополнительной услугой.

Однако Верховный суд не согласился с этой точкой зрения и признал такие условия договора недействительными.

По мнению Верховного суда, ни закон о банках и банковской деятельности, ни закон о потребительском кредите не дают право банкам в одностороннем порядке изменять условия договора с заемщиками и увеличивать размеры комиссий или вводить новые.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Банк России утвердил запрет для кредитных организаций на взимание комиссий при переводах в пользу государства через Систему быстрых платежей, речь идет об оплате услуг детских садов, штрафов и налоговых платежей.