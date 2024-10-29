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ФСБ сообщила о находке взрывчатки Semtex у наемников в Брянской области
В результате операции на границе в Брянской области обнаружены взрывчатые вещества Semtex, которые находились у ликвидированных наемников, сообщили в ФСБ.
Отмечается, что в снаряжении иностранных военных находилось значительное количество пластичной взрывчатки, передает RT.
По данным ФСБ, наемники имели при себе взрывчатые вещества марки Semtex PE4/PW4. Упаковка содержала маркировку производителя Explosia A.S, который располагается в чешском городе Семтин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, а ликвидированные диверсанты несли с собой иностранное оружие и экипировку. ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область.