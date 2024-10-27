Грузия заявила о международном признании выборов в парламент

Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

При этом он отметил, что, по предварительным данным, правящая партия еще не гарантировала конституционное большинство – 113 мандатов из 150 – и поэтому призвал сторонников мобилизоваться и явиться на выборы.

Оппозиция при этом говорит о массовых инцидентах и о своей победе.

Ираклий Кобахидзе сказал, что «у оппозиции не хватит чести признать масштабное поражение».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.