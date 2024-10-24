Жительница Шебекина пострадала из-за взрыва на огороде

Жительница Шебекина получила осколочные ранения из-за детонации боеприпаса

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, инцидент произошел в городе Шебекино Белгородской области. Местная жительница обнаружила взрывоопасный предмет на своем огороде. Попытка избавиться от находки обернулась для нее травмами. Женщина взяла предмет в руки и отбросила его, но боеприпас сдетонировал при ударе о землю.



Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшая обратилась в Шебекинскую Центральную районную больницу. У женщины диагностировали множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Медики оказали ей необходимую помощь, и дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Гладков обратился к гражданам с предупреждением. Он подчеркнул, что посторонние предметы нельзя брать в руки, так как это может привести к необратимым последствиям. В случае обнаружения таких предметов необходимо немедленно сообщить об этом на линию 112, предоставив информацию о месте находки и свой контактный номер. По словам губернатора, саперы Минобороны России готовы оперативно реагировать на такие вызовы.

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