Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
В VK рассказали о предпочтениях российских зрителей
Поколение зумеров чаще смотрит музыкальный контент, миллениалы предпочитают юмор, а старшее поколение отдает предпочтение кино и сериалам, что отражает разнообразие интересов разных возрастных групп, следует из данных VK Видео.
Согласно данным опроса, зумеры, представляющие поколение Z (18-24 года), отдают предпочтение музыкальному контенту и юмору, что занимает 35% и 34% их предпочтений соответственно. Шоу с популярными блогерами и звездами привлекают 25% молодых зрителей, а кино и сериалы – 20%. Путешествия остаются в зоне интереса 13% респондентов этого возраста.
Миллениалы (25-34 года) демонстрируют высокий интерес к юмористическому контенту, популярность которого составляет 40%. Также они активно смотрят шоу с блогерами и звездами (25%), интересуются разбором новостей (21%) и лайфхаками (19%). Видеоподкасты и интервью привлекают внимание 18% представителей этого поколения.
Поколение X (35-44 года) в основном интересуется новостями, которые предпочитают 38% опрошенных. Юмор занимает второе место с 26%, а путешествия и кино с сериалами имеют по 23% популярности. Интервью и видеоподкасты также находят свою аудиторию среди этой группы, набирая 22%.
Старшее поколение (от 45 лет) в основном увлечено кино и сериалами, которые смотрят 39% респондентов. Юмор удерживает 33% их предпочтений, в то время как спортивные матчи и трансляции смотрят 30%. Разборы новостей и контент о еде и кулинарии получили 25% и 23% соответственно.
Опрос выполнен методом онлайн-панели. В исследовании приняли участие 1337 респондентов, из них в возрасте от 18 до 24 лет – 25,1%, от 25 до 34 – 24,2%, от 35 до 44 – 25,4%, в возрасте от 45 – 25,3%.