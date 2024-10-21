Подписано соглашение о развитии Усолья-Сибирского

В Москве подписали соглашение о социально-экономическом развитии Усолья-Сибирского

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин поставили подписи под документом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мастер-план для города включает улучшение инфраструктуры и создание условий для привлечения молодых специалистов. Губернатор Кобзев отметил: «Перспективы экономического развития города мы, безусловно, связываем с проектом по созданию Федерального центра химии, основной задачей которого является снижение зависимости от импорта в химической отрасли».



Василькова подчеркнула историческую значимость Усолья-Сибирского как центра химической промышленности, отметив, что город имеет все шансы решить социальные и экономические задачи.

Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин выразил важность участия граждан в разработке мастер-плана, подчеркивая, что изменения должны учитывать мнения общественности и бизнеса.

Ранее в Усолье-Сибирском состоялось обсуждение обеспечения кадрами Федерального центра химии, который начали проектировать в октябре 2022 года.