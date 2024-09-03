В Усолье-Сибирском обсудили обеспечение кадрами Федерального центра химии

«В первую очередь, это разработка и внедрение программ стимулирования учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и школьников старших классов, которые помогут направить их интерес на изучение химии, углубленной математики и физики. Важным шагом станет внедрение современных форматов практико-ориентированной подготовки на всех уровнях образования. Эти меры требуют комплексного подхода и разработки региональной дорожной карты, направленной на обеспечение Федерального центра химии высококвалифицированными специалистами», – заявила депутат Госдумы, заместитель председателя штаба Мария Василькова.

«Для обеспечения кадрами Федерального центра химии потребуется значительное количество специалистов химического и инженерно-технического профиля. Уже сейчас мы активно работаем с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации над увеличением контрольных цифр приема по программам подготовки специалистов среднего звена по данным направлениям», – отметила депутат, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Василькова также рассказала о проделанной работе в рамках разработки концепции создания и развития Федерального центра химии. Было проанализировано 246 мер государственной поддержки, из которых отобрано 65 наиболее эффективных. Эти меры касаются таких ключевых направлений, как производство и сбыт продукции, инфраструктура, транспорт и логистика, образование, наука и технологии, комфортная среда и здравоохранение.

Для успешной реализации отобранных мер потребуется также и региональное софинансирование. В настоящее время ведется активная работа с правительством Иркутской области по синхронизации федеральных и региональных мер государственной поддержки. Планируется разработка специальной региональной программы, которая позволит реализовать весь комплекс необходимых мер.

«Наша цель – не только возрождение химического комплекса в Усолье-Сибирском, но и всестороннее развитие и процветание города. Важно, чтобы наряду с развитием промышленного производства, комплексно развивалась и городская инфраструктура. Сегодня нам необходимо сформировать полноценную стратегию до 2030 года, чтобы обеспечить этот масштабный проект необходимыми кадрами», – резюмировала депутат.

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» согласно которому, одной из национальных целей развития России стало достижение технологического лидерства. Одним из инструментов достижения национальной цели станет национальный проект «Новые материалы и химия», разрабатываемый правительством.

Федеральный центр химии в г. Усолье-Сибирское войдет в национальный проект «Новые материалы и химия» и станет пилотной площадкой для целей создания промышленных центров инновационных химических производств, вокруг которых будет создана экосистема научно-технологического и кадрового развития химии.